Muere juez que investigaba a Netanyahu tras accidente vial

El presidente del Tribunal de Distrito de Beersheba, el juez Benny Sagi, murió el domingo luego de sufrir un accidente de tránsito en la Ruta 6, informó este martes el diario The Times of Israel.

El magistrado era el encargado de investigar el caso de corrupción del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

De acuerdo con reportes policiales, un vehículo que circulaba fuera de la carretera se incorporó de manera repentina a la autopista y chocó contra la motocicleta en la que viajaba Sagi, a la altura del kibutz Kfar Menachem, al este de Ashdod.

El servicio nacional de emergencias Magen David Adom indicó que paramédicos y médicos que acudieron al lugar describieron el accidente como “impactante”.

Al arribar, encontraron al juez tendido sobre la carretera, con múltiples heridas y sin signos vitales, por lo que fue declarado muerto en el sitio.

Investigación en curso

La policía israelí abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del choque.

Agentes de la estación Kiryat Malachi y especialistas en accidentes de tránsito se encuentran analizando los hechos para determinar responsabilidades.

La muerte de Sagi ha causado conmoción en el ámbito judicial israelí, debido a su papel clave en uno de los procesos legales más relevantes del país.

Comentarios