Perú declara emergencia en 382 municipios por intensas lluvias

Alrededor de 20 regiones resultaron afectadas por estas precipitaciones, mientras que la tierra se sacudió al registrar un sismo de magnitud 3.6

  • 09
  • Enero
    2026

Perú declaró estado de emergencia de 382 municipios pertenecientes a 20 regiones del país, ante el riesgo iminente de estragos por las intensas lluvias registradas durante los últimos días.

De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros, dicha alerta cuenta con una vigencia de 60 días y su objetivo es proteger a la población, además de mitigar el impacto en sus medios de vida.

Estas acciones implican la reducción del riesgo para desarrollar las labores de respuesta y rehabilitación en las zonas que resulten afectadas.

Regiones afectadas por las intensas precipitaciones

Las regiones afectadas son las siguientes:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Loreto
  • Madre de Dios
  • Moquegua
  • Pasco
  • Puno
  • San Martín
  • Tacna
  • Ucayali

Sismo de magnitud 3.6 con epicentro de Otoña

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI, el sismo de magnitud 3.6 a 12 kilómetros de Ocoña, Camaná-Arequipa, con una profundidad de 50 kilómetros.

