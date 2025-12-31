Choque de trenes rumbo a Machu Picchu: 107 heridos y un muerto
Una colisión frontal entre dos trenes en la vía a Machu Picchu dejó un maquinista muerto y más de 100 turistas heridos en Cusco
- 31
-
Diciembre
2025
Una colisión frontal entre dos trenes en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu dejó como saldo una persona muerta y más de un centenar de heridos, informó la Policía Nacional de Perú (PNP) en la región de Cusco.
El accidente ocurrió alrededor de las 13:20 horas locales del martes, a la altura del kilómetro 94.4, en el sector de Pampacahua, una zona de difícil acceso donde la vía férrea corre en paralelo al río Vilcanota.
Víctima mortal y primeros reportes
La persona fallecida fue identificada como Roberto Cárdenas Loay, maquinista de uno de los trenes siniestrados, según confirmaron fuentes oficiales y medios locales.
Inicialmente se reportaron al menos 30 heridos, cifra que posteriormente fue actualizada por el Gobierno peruano a 107 personas lesionadas.
La mayoría de los heridos presentaron lesiones policontusas y fueron trasladados a clínicas y hospitales de la ciudad de Cusco.
Trenes involucrados y turistas afectados
El choque involucró a trenes de las empresas Peru Rail e Inca Rail, las únicas que operan la vía concesionada a Ferrocarril Transandino (FTSA).
Uno de los convoyes cubría la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu, mientras que el otro circulaba en sentido contrario.
Al menos uno de los trenes transportaba turistas nacionales y extranjeros, incluidos ciudadanos brasileños, en una de las rutas más utilizadas para acceder a la ciudadela inca.
Atención de emergencia y evacuaciones
El Ministerio de Salud informó que desplegó 12 ambulancias para brindar atención especializada a los heridos.
Debido a que el accidente ocurrió en una zona inaccesible por carretera, los lesionados fueron evacuados en autovagones de las propias compañías ferroviarias.
Asimismo, se evacuó a cerca de 400 turistas que se encontraban en tránsito hacia Cusco, mientras que durante la madrugada de este miércoles fueron trasladados mil 300 turistas extranjeros y 700 peruanos desde Machu Picchu a Ollantaytambo.
Restablecen servicio ferroviario
La Presidencia del Consejo de Ministros informó que alrededor de las 5:00 horas de este miércoles se restableció de manera progresiva el servicio ferroviario hacia Machu Picchu y en sentido inverso, tras concluir las maniobras de seguridad y verificación de la vía.
El Ministerio de Cultura otorgó facilidades a los turistas que no pudieron ingresar a la ciudadela inca a consecuencia del accidente.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas