Choque de trenes rumbo a Machu Picchu: 107 heridos y un muerto

Una colisión frontal entre dos trenes en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu dejó como saldo una persona muerta y más de un centenar de heridos, informó la Policía Nacional de Perú (PNP) en la región de Cusco.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:20 horas locales del martes, a la altura del kilómetro 94.4, en el sector de Pampacahua, una zona de difícil acceso donde la vía férrea corre en paralelo al río Vilcanota.

Víctima mortal y primeros reportes

La persona fallecida fue identificada como Roberto Cárdenas Loay, maquinista de uno de los trenes siniestrados, según confirmaron fuentes oficiales y medios locales.

Inicialmente se reportaron al menos 30 heridos, cifra que posteriormente fue actualizada por el Gobierno peruano a 107 personas lesionadas.

La mayoría de los heridos presentaron lesiones policontusas y fueron trasladados a clínicas y hospitales de la ciudad de Cusco.

Trenes involucrados y turistas afectados

El choque involucró a trenes de las empresas Peru Rail e Inca Rail, las únicas que operan la vía concesionada a Ferrocarril Transandino (FTSA).

Uno de los convoyes cubría la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu, mientras que el otro circulaba en sentido contrario.

Al menos uno de los trenes transportaba turistas nacionales y extranjeros, incluidos ciudadanos brasileños, en una de las rutas más utilizadas para acceder a la ciudadela inca.

Atención de emergencia y evacuaciones

El Ministerio de Salud informó que desplegó 12 ambulancias para brindar atención especializada a los heridos.

Debido a que el accidente ocurrió en una zona inaccesible por carretera, los lesionados fueron evacuados en autovagones de las propias compañías ferroviarias.

Asimismo, se evacuó a cerca de 400 turistas que se encontraban en tránsito hacia Cusco, mientras que durante la madrugada de este miércoles fueron trasladados mil 300 turistas extranjeros y 700 peruanos desde Machu Picchu a Ollantaytambo.

Restablecen servicio ferroviario

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que alrededor de las 5:00 horas de este miércoles se restableció de manera progresiva el servicio ferroviario hacia Machu Picchu y en sentido inverso, tras concluir las maniobras de seguridad y verificación de la vía.

El Ministerio de Cultura otorgó facilidades a los turistas que no pudieron ingresar a la ciudadela inca a consecuencia del accidente.

