Amanece desierto el centro de Monterrey tras festejo de Año Nuevo

Contrario al resto del año, las calles del Centro de Monterrey permanecieron vacías durante la primer mañana del 2026.

Avenidas que otros días presentan caos vehicular, como Constitución y Morones Prieto, este jueves lucieron con todos sus carriles libres.

Para las 9:00 de la mañana la actividad comenzó a incrementar, pero se limitaba a unos cuantos automovilistas solamente.

Así, contrastaban con el panorama las patrullas de la Policía, los camiones de rutas urbanas, las unidades de Servicios Públicos, y demás vehículos donde iban trabajadores que no descansaron.

Más tarde, ya a las 9:30, comerciantes poco a poco arribaban a arterias llenas de locales como Juárez y Cuauhtémoc.

“Ojalá estuviera así de solito siempre, uno maneja hasta más a gusto”, comentó entre risas un automovilista.

Comentarios