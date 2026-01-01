Podcast
Internacional

Explosión en bar durante Año Nuevo deja 40 muertos en Suiza

El establecimiento se encontraba ubicado en una especie de sótano, lo que dificultó que las víctimas escaparan de las llamas

  • 01
  • Enero
    2026

El incendio registrado dentro de un bar provocó que al menos 40 personas perdieran la vida y 100 más resultaran heridas durante la fiesta de Año Nuevo en Suiza.

De acuerdo con la agencia EFE, esto sucedió alrededor de la 01:30 horas dentro de un establecimiento de la localidad de Crans Montana, donde se determinó que entre las víctimas se encuentren varios extranjeros.

 "La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas", indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

G9kJX8NbQAAZboU.jpg

El bar "Le Constellation" se encontraba ubicado en una especie de sótano, por lo que se accedía por una escalera, lo que dificultó que las víctimas escaparan.

Por este siniestro, se desplegaron más de una decena de helicópteros, 40 ambulancias y 150 cuerpos de rescate.

G9kJX69aMAIhRqD.jpg

Captan momento exacto de explosión en bar

A través de redes sociales, se viralizó el momento en el que el establecimiento explotó. 

Víctimas trasladadas a hospitales de especialidad

De acuerdo con las autoridades, algunos de los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de índole general.

Aquellos que presentaban una mayor gravedad en sus heridas fueron trasladados hacia el nosocomio de especialidad, Hospital de Sion, donde la unidad de cuidados intensivos se encuentra repleta.

G9lxrrfWEAAph-A.jpg

Asimismo se ha creado un grupo de acogida para ofrecer apoyo psicológico a las familias y testigos del drama.

Autoridades descartones que este hecho se trate de un atentado, por lo que la explosión se provocó aparentemente por la presencia de fuego en el lugar.


Comentarios

Etiquetas:
