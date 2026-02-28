Trump monitorea ataques a Irán desde Mar-a-Lago: Leavitt

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió de cerca durante la noche la situación en Irán desde Mar-a-Lago, acompañado por integrantes de su equipo de seguridad nacional.

De acuerdo con la vocera, en las horas previas a los ataques el mandatario sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

Leavitt detalló que el secretario de Estado, Marco Rubio, notificó a los miembros del llamado “Grupo de los Ocho” del Congreso, el mínimo de legisladores que debe ser informado sobre actividades de inteligencia del poder ejecutivo, y logró contactar a siete de ellos antes de la operación.

“El presidente y su equipo de seguridad nacional continuarán monitoreando de cerca la situación durante todo el día”, añadió la portavoz.

Explosiones tras confirmarse la operación

Las declaraciones se produjeron después de que Trump confirmara que Estados Unidos lanzó operaciones militares contra la República Islámica, tras lo cual se reportaron grandes explosiones en la capital iraní y oleadas de ataques en distintos puntos del país.

En un video de ocho minutos publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que el objetivo de la ofensiva es “defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní”.

Trump sostuvo que las acciones de Teherán representan un riesgo directo para Estados Unidos, sus tropas, bases en el extranjero y aliados alrededor del mundo.

El presidente estadounidense calificó a Irán como “el estado número uno del mundo que patrocina el terrorismo” y acusó al régimen de mantener durante décadas una campaña de violencia contra Washington y otros países.

Tras los bombardeos, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases israelíes y estadounidenses en la región, lo que elevó el temor a una escalada mayor del conflicto en Oriente Medio.

