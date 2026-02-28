Podcast
Reporte Ciudadano
Nacional

Arriba a Cuba ayuda humanitaria enviada por México

Se trata de los buques de apoyo logístico ARM Papaloapan y ARM Huasteco, que transportan un total de mil 193 toneladas de víveres

  • 28
  • Febrero
    2026

La ayuda humanitaria enviada por México a Cuba arribó este sábado a La Habana, donde una embarcación de la Secretaría de Marina fue captada ingresando a la bahía con el cargamento destinado a la población civil.

Se trata de los buques de apoyo logístico ARM Papaloapan y ARM Huasteco, que transportan un total de mil 193 toneladas de víveres.

¿Qué incluye el cargamento?

Del total enviado:

23 toneladas corresponden a ayuda reunida por organizaciones sociales con apoyo del gobierno de la Ciudad de México en el centro de acopio del Centro Histórico.

El resto son materiales y alimentos enviados por el Gobierno de México.

Autoridades indicaron que la ayuda adicional recopilada por organizaciones será enviada posteriormente.

Entre los productos de primera necesidad destacan frijol y leche en polvo, que en conjunto suman mil 78 toneladas transportadas por el ARM Papaloapan. Por su parte, el ARM Huasteco llevó 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de alimentos diversos.

Agradecimiento del gobierno cubano

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, destacó la llegada del apoyo y agradeció al pueblo mexicano.

“Ingresando a la Bahía de La Habana una de las dos embarcaciones de la Marina de México que traslada ayuda material del Gobierno y pueblo mexicanos para el pueblo de Cuba. Una vez más: gracias México por su humanismo y generosidad”, escribió.

El mensaje fue acompañado por imágenes del buque aproximándose al puerto.

Envío por instrucción presidencial

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó previamente que el cargamento fue enviado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el comunicado oficial, ambas embarcaciones zarparon el martes desde el puerto de Veracruz con el objetivo de llevar apoyo alimentario a la población civil cubana.


