Circulan versiones de ofensiva kurda en Irán con apoyo de CIA

Fuentes citadas por la cadena estadounidense Fox News señalaron que milicias kurdas de origen iraní se estarían preparando para ingresar por tierra a territorio persa con ayuda de agencias de inteligencia occidentales, entre ellas el Mossad israelí y la CIA. De acuerdo con una persona familiarizada con el tema, el supuesto objetivo sería establecer control en zonas dentro de Irán con la intención de debilitar al gobierno central y estimular un movimiento de mayor alcance contra el régimen.

En paralelo, un informe difundido por un periodista —que hasta ahora no ha sido verificado de manera independiente— sostiene que miles de combatientes kurdos habrían iniciado operaciones terrestres en territorio iraní. De confirmarse, este movimiento podría abrir un nuevo frente en el ya complejo escenario de confrontación en Medio Oriente.

Versiones previas recogidas por agencias internacionales indicaban que agrupaciones kurdas iraníes asentadas en el norte de Irak estaban evaluando una operación transfronteriza. Según esos reportes, representantes estadounidenses habrían sostenido contactos con estos grupos para explorar posibles mecanismos de coordinación o respaldo logístico.

Khalil Nadiri, líder del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), declaró anteriormente que parte de sus efectivos se habían reubicado en áreas próximas a la frontera con Irán, específicamente en la provincia iraquí de Sulaymaniyah, donde permanecían en estado de alerta ante una eventual escalada.

Diversas organizaciones kurdas opositoras son consideradas entre los sectores mejor estructurados de la disidencia iraní y cuentan con miles de integrantes con entrenamiento militar. Una incursión de gran escala podría representar un reto importante para las autoridades en Teherán y, al mismo tiempo, incrementar el riesgo de que Irak se vea arrastrado más profundamente al conflicto.

Hasta ahora, no existe confirmación independiente de que una ofensiva haya comenzado formalmente. Tampoco se han emitido comunicados oficiales por parte de Washington ni de Teherán que respalden o desmientan estas versiones.

Contexto: ¿Quiénes son los kurdos iraníes refugiados en Irak?

Los kurdos iraníes forman parte del pueblo kurdo, una minoría étnica distribuida principalmente entre Irán, Irak, Turquía y Siria. En Irán, se concentran en regiones del noroeste del país, especialmente en las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental.

Durante décadas, distintos grupos kurdos iraníes han mantenido tensiones con el gobierno central, reclamando mayores derechos políticos, autonomía regional y reconocimiento cultural. Estas fricciones han derivado en episodios de confrontación armada, especialmente tras la Revolución Islámica de 1979.

Como resultado de la represión y los enfrentamientos periódicos, miles de kurdos iraníes —incluidos militantes y sus familias— se han establecido en el norte de Irak, particularmente en la región autónoma del Kurdistán iraquí. Desde allí, algunos movimientos políticos y armados han operado en el exilio, manteniendo estructuras organizativas, entrenamiento y redes de apoyo.

Entre los grupos más conocidos se encuentran organizaciones como el Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) y el Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), aunque sus estrategias y niveles de confrontación con Teherán han variado con el tiempo. Mientras algunos priorizan la acción política, otros han sostenido que la vía armada sigue siendo una herramienta de presión.

La posible participación de estas agrupaciones en una nueva fase del conflicto regional añade un elemento adicional de complejidad, ya que podría transformar disputas históricas internas en un componente activo de la actual confrontación geopolítica.

