Nacional

Lanza Sheinbaum concurso para ganar boleto inaugural del Mundial

La mandataria anunció un concurso para que una joven futbolista represente a México en la inauguración del Mundial. Participarán mujeres de 16 a 25 años

  • 05
  • Marzo
    2026

A poco más de tres meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un concurso nacional que permitirá a una joven mexicana asistir a la ceremonia inaugural como representante del país.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que el boleto que recibió para el evento será destinado a la ganadora de una convocatoria abierta para mujeres de entre 16 y 25 años que practiquen futbol.

“El concurso se llama Representa a México en la inauguración del Mundial. ¿Con qué boleto? Con el boleto de la presidenta, es este, el 0001”, explicó.

concurso-sheinbaum.png

La jefa del Ejecutivo adelantó que ella seguirá el evento desde el Zócalo de la Ciudad de México junto a la ciudadanía.

“Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar en la inauguración”, señaló.

Una joven representará al país en la inauguración

Sheinbaum explicó que la idea es dar visibilidad al futbol femenil y abrir oportunidades para las jóvenes deportistas del país.

“Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, muy poca gente. Entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México”, afirmó.

Las participantes deberán enviar un video a la plataforma mundialsocial.gob.mx mostrando sus habilidades con el balón. El reto consiste en realizar dominadas durante un minuto.

Los videos también serán difundidos en redes sociales del programa “Mundial Social”, como parte del proceso de selección.

mundial-social.jpg

Un jurado con figuras del futbol femenil

El concurso contará con un jurado integrado por destacadas figuras del futbol mexicano, entre ellas la árbitra internacional Katia Itzel García, la delantera de la selección mexicana Charlyn Corral y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

jurado-femenil.jpg

Durante el anuncio, Katia Itzel García destacó el simbolismo de la iniciativa y el avance que ha tenido el futbol femenino en los últimos años.

“El fútbol es más que patear un balón, es un espacio de libertad y de sueños. Esta es la oportunidad perfecta para mostrar al mundo la fuerza que tiene México”, expresó.

katia-itzel.jpg

Por su parte, Charlyn Corral recordó su infancia y la disciplina que la llevó a convertirse en una de las referentes del futbol mexicano.

“Las niñas que participen no solo van a dominar un balón, van a representar el sueño de muchas niñas que quieren llegar lejos en el futbol”, comentó.

charlyn-corral.jpg

Cabe señalar que dicha convocatoria busca incentivar la participación de jóvenes futbolistas y promover la igualdad en el deporte, en un año clave para el futbol mundial.


