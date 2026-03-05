Podcast
EH_UNA_FOTO_2026_03_05_T082718_473_433c89173a
Tamaulipas

Inicia colecta anual Cruz Roja en Ciudad Victoria

Este evento representa el comienzo de una campaña que es posible gracias a la suma de voluntades. Además se contará con la presencia de autoridades

  • 05
  • Marzo
    2026

Esta mañana en punto de las 11 a.m dará inicio en Ciudad Victoria la colecta anual de Cruz Roja Mexicana 2026 con el lema "Esto que ves lo hacemos Juntos".

inicia-colecta-anual-cruz-roja.jpg

La ceremonia de inicio de la colecta anual de la institución representa el comienzo de una campaña que es posible gracias a la suma de voluntades. 

Evento iniciará en instalaciones de Ciudad Victoria junto con autoridades

El evento dará inicio en las instalaciones de Cruz Roja base Ciudad Victoria ubicada en Libramiento Naciones Unidas con calle Lomas de Calamaco, a dónde asistirán autoridades de los tres órdenes de gobierno

inicia-colecta-anual-cruz-roja.jpg

Esta inicia en buen momento debido a que la Cruz Roja Delegación Tamaulipas enfrenta una crisis inédita tanto financiera como operativa, lo que ha provocado una auditoría de los recursos y material por parte de Cruz Roja Nacional.


