Internacional

Retiran a veterano del Senado por protesta contra ataques a Irán

Brian McGinnis fue desalojado de un subcomité legislativo en Washington, mientras crecen divisiones internas por la política del presidente Donald Trump

  • 04
  • Marzo
    2026

No todos en Estados Unidos apoyan los ataques en contra de Irán, inclusive algunos exmiembros de las fuerzas armadas del país.

Este miércoles se vivió un momento tenso en el Senado de Estados Unidos, cuando un veterano del Cuerpo de Marines fue retirado por la fuerza de una audiencia del Subcomité de Preparación y Apoyo a la Gestión de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, tras manifestarse contra la acción militar en Irán.

De acuerdo a medios locales y videos difundidos en redes sociales, la persona se trata del veterano Brian McGinnis, quien es candidato del Partido Verde al Senado por Carolina del Norte.

En el video se puede apreciar cómo McGinnis asegura, antes de ser desalojado, que "nadie quiere luchar por Israel".

Tras esto, elementos de seguridad lo levantan y lo sacan del salón.

Diversos medios reportaron que, durante el forcejeo, los elementos de seguridad le rompieron uno de sus brazos a McGinnis.

Por su parte, el senador republicano Tim Sheehy intervino en la situación, afirmando posteriormente que “decidió ayudar y calmar la situación”.

Horas antes, McGinnis había publicado un video en sus redes sociales en el que señalaba que se encontraba en Washington para protestar contra la guerra.

“Van a enviar a nuestros hombres y mujeres al peligro cuando nuestros funcionarios electos dijeron que no habría una guerra mundial”, declaró.

La audiencia del subcomité es un procedimiento legislativo ordinario enfocado en asuntos de preparación y gestión de las fuerzas armadas, y no corresponde a la sesión plenaria en la que el Senado rechazó una resolución destinada a limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra con Irán. Esa votación se llevó a cabo por separado.


