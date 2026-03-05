Denuncia Azerbaiyán a Irán por ataque a aeropuerto de Najicheván

El gobierno de Azerbaiyán acusó este jueves a Irán de lanzar un ataque con drones contra el aeropuerto del enclave de Najicheván, situado a unos 10 kilómetros de la frontera con territorio iraní.

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores azerbaiyano, la ofensiva dejó daños en la terminal aérea y provocó lesiones a dos civiles.

“Como resultado del ataque, el aeropuerto resultó dañado y dos civiles resultaron heridos. Bakú condena enérgicamente este incidente; estas acciones contravienen las normas y principios del derecho internacional y contribuyen a la escalada de tensiones en la región”, señaló la cancillería en un comunicado oficial.

🇮🇷🇦🇿 | URGENTE: Irán ataca el Aeropuerto Internacional Nakhchivan de Azerbaiyán. pic.twitter.com/VIHS2D3uQU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 5, 2026

Bakú exige explicaciones a Teherán

Tras el incidente, el gobierno azerbaiyano convocó al embajador iraní en el país, Mojtaba Demirchilu, para exigir explicaciones sobre lo ocurrido.

Las autoridades informaron que presentaron una protesta formal ante la representación diplomática de Teherán y advirtieron que se reservan el derecho de responder.

“Azerbaiyán se reserva el derecho a tomar las represalias necesarias”, subrayó el Ministerio de Exteriores.

El ataque también obligó a suspender temporalmente las operaciones del Aeropuerto Internacional de Najicheván, el único aeropuerto civil del enclave autónomo.

La paralización de la terminal aérea interrumpió los vuelos que conectan Najicheván con ciudades como Bakú y Ganja, así como rutas internacionales hacia Rusia y Turquía.

Cabe señalar que el enclave tiene una situación geográfica particular, ya que está separado del resto del territorio azerbaiyano por Armenia, lo que lo convierte en un punto estratégico en la región.

Además, las rutas terrestres por autobús que conectaban el territorio con el resto del país a través de Irán ya habían sido suspendidas desde el pasado 28 de febrero.

Irán rechaza las acusaciones

Horas después de la denuncia, las Fuerzas Armadas de Irán negaron cualquier responsabilidad en el incidente.

“La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”, afirmó el Estado Mayor iraní en un comunicado.

Desde Teherán incluso señalaron a Israel como posible responsable del ataque, al sugerir que podría tratarse de una operación destinada a culpar a Irán y aumentar la tensión regional.

El episodio se suma a otros incidentes recientes en medio de la crisis que involucra a Irán y varios países aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Horas antes, Teherán también rechazó haber lanzado un misil hacia Turquía, luego de que sistemas de defensa de la OTAN interceptaran un proyectil que se dirigía al espacio aéreo turco.

