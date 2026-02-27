Admite Trump que buscaría 'toma de control amistosa' de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este viernes la puerta a una intervención política y económica en Cuba, calificándola como una "toma de control amistosa".

Las declaraciones, realizadas en la Casa Blanca antes de partir hacia un mitin en Texas, ocurren en un momento de máxima tensión diplomática y una crisis humanitaria sin precedentes en la nación caribeña.

Una nación en "serios problemas"

El mandatario estadounidense aseguró que Cuba atraviesa su peor momento en décadas, señalando la carencia absoluta de recursos básicos. "No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Es una nación en serios problemas y quieren nuestra ayuda", afirmó Trump ante la prensa.

El presidente sugirió que, tras años de conflicto, las condiciones actuales podrían permitir un cambio de régimen bajo la tutela de Washington.

"Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años", declaró, añadiendo que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya se encuentra gestionando la situación.

Según Trump, el objetivo sería lograr algo "muy positivo" tanto para los cubanos en la isla como para la comunidad en el exilio.

Crisis de crudo y un incidente mortal

El escenario que rodea estas declaraciones es crítico. La economía cubana se desplomó en enero tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana, lo que cortó el suministro de petróleo subsidiado.

A esto se sumaron los aranceles impuestos por la administración Trump a cualquier país que intentara suministrar crudo a la isla, agravando la escasez de energía.

La tensión escaló esta semana tras un incidente armado en aguas territoriales cubanas. Las autoridades de la isla abrieron fuego contra una lancha procedente de Florida que presuntamente violó su soberanía, resultando en la muerte de cuatro tripulantes.

Se ha confirmado que al menos uno de los fallecidos y uno de los seis heridos poseen ciudadanía estadounidense, mientras que el resto serían residentes legales en EUA.

Un ligero cambio en el bloqueo

A pesar de la retórica de confrontación, el Gobierno de Estados Unidos mostró una señal de flexibilización el pasado miércoles. Washington autorizó la reexportación de crudo venezolano hacia Cuba, aunque bajo estrictas restricciones y operado exclusivamente a través del sector privado.

Este movimiento busca aliviar la presión social en la isla sin fortalecer directamente al gobierno cubano, mientras la Casa Blanca observa de cerca lo que Trump define como un cambio inminente que ha esperado "desde que era pequeño".

