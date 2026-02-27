Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Trump_8497c5876b
Internacional

Admite Trump que buscaría 'toma de control amistosa' de Cuba

El presidente sugirió que, tras años de conflicto, las condiciones actuales podrían permitir un cambio de régimen bajo la tutela de Washington

  • 27
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este viernes la puerta a una intervención política y económica en Cuba, calificándola como una "toma de control amistosa".

Las declaraciones, realizadas en la Casa Blanca antes de partir hacia un mitin en Texas, ocurren en un momento de máxima tensión diplomática y una crisis humanitaria sin precedentes en la nación caribeña.

Una nación en "serios problemas"

El mandatario estadounidense aseguró que Cuba atraviesa su peor momento en décadas, señalando la carencia absoluta de recursos básicos. "No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Es una nación en serios problemas y quieren nuestra ayuda", afirmó Trump ante la prensa.

El presidente sugirió que, tras años de conflicto, las condiciones actuales podrían permitir un cambio de régimen bajo la tutela de Washington.

sheinbaum-trump-llamada.jpg

"Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años", declaró, añadiendo que el secretario de Estado, Marco Rubio, ya se encuentra gestionando la situación.

Según Trump, el objetivo sería lograr algo "muy positivo" tanto para los cubanos en la isla como para la comunidad en el exilio.

Crisis de crudo y un incidente mortal

El escenario que rodea estas declaraciones es crítico. La economía cubana se desplomó en enero tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana, lo que cortó el suministro de petróleo subsidiado.

A esto se sumaron los aranceles impuestos por la administración Trump a cualquier país que intentara suministrar crudo a la isla, agravando la escasez de energía.

petroleo-cuba-eua.jpg

La tensión escaló esta semana tras un incidente armado en aguas territoriales cubanas. Las autoridades de la isla abrieron fuego contra una lancha procedente de Florida que presuntamente violó su soberanía, resultando en la muerte de cuatro tripulantes.

Se ha confirmado que al menos uno de los fallecidos y uno de los seis heridos poseen ciudadanía estadounidense, mientras que el resto serían residentes legales en EUA.

Un ligero cambio en el bloqueo

A pesar de la retórica de confrontación, el Gobierno de Estados Unidos mostró una señal de flexibilización el pasado miércoles. Washington autorizó la reexportación de crudo venezolano hacia Cuba, aunque bajo estrictas restricciones y operado exclusivamente a través del sector privado.

Este movimiento busca aliviar la presión social en la isla sin fortalecer directamente al gobierno cubano, mientras la Casa Blanca observa de cerca lo que Trump define como un cambio inminente que ha esperado "desde que era pequeño".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Iran_ataques_d9808f5bb7
Esto se sabe de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán
cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
Whats_App_Image_2026_02_26_at_8_28_09_PM_51e53ddc76
Cuba mantiene retenidos a heridos de ataque 'terrorista'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2_5eadbc95f7
El ministro de Defensa iraní murió durante un ataque israelí
928e25e8_c339_4032_9ae8_665e7a7067a2_dfeb2f56d1
Cierran espacios aéreos países de Medio Oriente
marina_traslada_a_dos_heridos_de_bala_desde_isla_mujeres_a_cancun_1_1536x864_5fe07c0b4a
Marina evacúa a dos heridos de bala en Quintana Roo
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
pib_mexico_crece_248aca4a5f
Crece PIB de México 4.1% anual en tercer trimestre de 2025: INEGI
publicidad
×