Alcohol adulterado deja 13 muertos y 21 ciegos en Kuwait

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Kuwait, al menos 63 personas sufrieron una intoxicación por metanol procedente de bebidas alcohólicas contaminadas en los últimos cinco días, derivando en la muerte de 13 personas y 21 casos de ceguera o problemas de visión.

El Ministerio mencionó a través de un comunicado que todos los afectados eran de nacionalidad asiática; además, dijo que 51 requirieron diálisis renal urgente y 31 necesitaron ventilación mecánica.

El país, ubicado en Oriente Medio, prohíbe la importación y producción nacional de bebidas alcohólicas, pero en diversas partes del país estas se producen ilegalmente en lugares que carecen de supervisión o normas de seguridad.

La Embajada de la India en Kuwait, que tiene la mayor comunidad de extranjeros en el país árabe, informó que alrededor de 40 ciudadanos indios han sido hospitalizados en días recientes, pero no especificaron la causa.

Comentarios