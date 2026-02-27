Chema Morales pide licencia para buscar diputación local

El político priista José María Morales Padilla, conocido públicamente como “Chema Morales”, presentó su licencia para separarse del cargo como Administrador Fiscal General del Estado, con el objetivo de contender por la Diputación Local del Distrito 12, que comprende los municipios de Arteaga, Parras, General Cepeda y Ramos Arizpe.

El ahora exfuncionario estatal señaló que asume este reto “con mucha seriedad y compromiso”, y que trabajará para estar a la altura de la responsabilidad que implica representar a esa demarcación en el Congreso local.

José María Morales Padilla ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal y municipal.

Fue alcalde de Ramos Arizpe en dos periodos consecutivos: 2019–2021 y 2022–2024 donde su gestión destacó por el orden financiero del Ayuntamiento.

Al concluir su última administración, el municipio reportó cero deuda pública y sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de mantener indicadores favorables en materia de transparencia y fiscalización.

Posteriormente, se desempeñó como Administrador Fiscal General del Estado, desde donde encabezó la política de recaudación y fortalecimiento de ingresos propios en Coahuila, cargo que desempeñó de 2024 a febrero de 2026.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha informado quién asumirá de manera definitiva la titularidad de la Administración Fiscal tras su separación del cargo.

