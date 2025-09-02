Condena Trump 'fake news' por su presunto fallecimiento

El presidente de Estados Unidos condenó los rumores sobre su fallecimiento que inundaron las redes sociales.

Al ser cuestionado durante la rueda de prensa que ofreció desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense afirmó que dichos rumores surgieron después de pasar dos días sin hacer comparecencias ante la prensa y tras pasar los días de puente por el Día del Trabajo.

"Bueno, son noticias falsas. Es tan... tan falso. Por eso los medios tienen tan poca credibilidad." afirmó Trump.

Estos rumores se originaron después de que diversas imágenes mostraran un hematoma en su mano derecha, el cual se le adjudica al diagnóstico de insuficiencia venosa crónica.

Recordó que su antecesor Joe Biden se ausentaba por largo tiempo:

"No hacía conferencias durante meses. No lo veías. Y nadie decía que había algo mal con él. Y sabemos que no estaba en la mejor forma"

Además, el presidente aseguró que se mantuvo "muy activo durante el fin de semana" al hacerse presente en varios programas, así como en redes sociales.

Se presume que el tema sobre su presunto fallecimiento alcanzó más de 1.3 millones de interacciones en las redes sociales.

Comentarios