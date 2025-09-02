Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T200703_736_01d9e91de8
Internacional

Condena Trump 'fake news' por su presunto fallecimiento

En conferencia de prensa, el mandatario estadounidense arremetió contra los rumores sobre su deceso durante el fin de semana

  • 02
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos condenó los rumores sobre su fallecimiento que inundaron las redes sociales.

Al ser cuestionado durante la rueda de prensa que ofreció desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense afirmó que dichos rumores surgieron después de pasar dos días sin hacer comparecencias ante la prensa y tras pasar los días de puente por el Día del Trabajo.

"Bueno, son noticias falsas. Es tan... tan falso. Por eso los medios tienen tan poca credibilidad." afirmó Trump.

Estos rumores se originaron después de que diversas imágenes mostraran un hematoma en su mano derecha, el cual se le adjudica al diagnóstico de insuficiencia venosa crónica.

Recordó que su antecesor Joe Biden se ausentaba por largo tiempo:

Diagnostican al expresidente Joe Biden con cáncer de próstata

"No hacía conferencias durante meses. No lo veías. Y nadie decía que había algo mal con él. Y sabemos que no estaba en la mejor forma"

Además, el presidente aseguró que se mantuvo "muy activo durante el fin de semana" al hacerse presente en varios programas, así como en redes sociales. 

Se presume que el tema sobre su presunto fallecimiento alcanzó más de 1.3 millones de interacciones en las redes sociales. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

52ef0d8527b5d04f7b227197013c9978c4bcf40f_0c8d1a0a29
Xi Jinping, Rusia y Corea del Norte 'conspiran' contra EUA: Trump
EH_UNA_FOTO_2b4f95e909
Macron pide a EUA que revierta decisión de visados ​​palestinos
liberan_86_jovenes_detenidos_en_venezuela_tras_elecciones_ee76501dd3
Venezuela asegura que video de ataque a barco fue hecho con IA
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_ae4ffe2c97
Empresarios de Sinaloa buscan visita del papa Leóx XIV
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_21_38_PM_1f0a3145e5
Se prevé que robots humanoides aporten el 80% del valor de Tesla
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×