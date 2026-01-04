Podcast
Internacional

Trump pide el 'acceso total' al petróleo en Venezuela

El presidente de EUA demandó a la nueva líder venezolana 'acceso total' a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole

  • 04
  • Enero
    2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este domingo a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", a la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo".

"Estamos al cargo", indicó Trump, quien ayer, al anunciar los detalles de la captura de Maduro, reiteró varias veces que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición.

Trump reiteró esta noche que su operación para capturar a Maduro y llevarlo ante la justicia en Nueva York responde a una nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica que ha bautizado como 'Doctrina Donroe', ya que "el hemisferio (occidental) es nuestro", aseveró el mandatario de camino a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago (Florida).

En una entrevista esta mañana con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez, nombrada presidenta interina ante la ausencia de Maduro, "no hace lo correcto" le esperan un futuro "peor" que el de Maduro.

Trump dijo que el tema de la liberación de los presos políticos está en un segundo plano: "No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones", aunque en un punto no quiso decir si unas elecciones libres en Venezuela es un asunto urgente.

Trump también confirmó que hay canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana, aunque no dijo que no ha hablado por ahora directamente con Rodríguez.

El presidente norteamericano dijo que están pensando en reabrir la embajada estadounidense en Caracas ante este nuevo capítulo que se abre en las relaciones entre los dos países tras la caída de Maduro, que mañana comparecerá ante un juez en Nueva York para iniciar su proceso por narcotráfico y corrupción.


