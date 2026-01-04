Alistan en NL para Día de Reyes macrofestejos y megaroscas
El gobierno estatal y los diversos ayuntamientos del área metropolitana han iniciado los preparativos para las festividades del Día de Reyes
- 04
-
Enero
2026
Con grandes festejos así recibirán Nuevo León y los municipios a los Reyes Magos.
Con eventos que van desde la tradicional rosca hasta espectáculos infantiles, las autoridades buscan preservar las tradiciones y fomentar la convivencia familiar.
Gobierno de Nuevo León
Macro rosca
Macroplaza (Explanada de los Héroes)
Martes 6 de enero a las 17:30 horas
Habrá: Chocolate, sorpresas y el show de los Payasónicos
Monterrey
Regia Rosca Mundialista
Plaza Zaragoza
Martes 6 de enero a las 18:00 horas
Habrá: Dulces, juguetes y sorpresas
Guadalupe
Rosca de Reyes a lo grande
Plaza Principal de Guadalupe
Martes 6 de enero a las 17:00 horas
Habrá:Shows de los Tripayasos, La Fievre Loca y Guerreras K-Pop
Escobedo
Rosca de Reyes
Plaza Principal de Escobedo
Martes 6 de enero a las 18:00 horas
Habrá: Show de Reyes Magos, Cupy El Payaso y Los Mesmos
Juaréz
Mega rosca de Reyes
Brilla Juárez, gran cierre
Martes 6 de enero a las 17:30 horas
Habrá: Megarosca de tamales, café (llevar termo) y show infantil
Santa Catarina
Día de Reyes en Santa Catarina
Lunes 5 de enero a las 11:am
Complejo deportivo Xolotl
Habrá: Los Reyes Magos y show K-Pop
Santiago
Megarosca de Reyes
Martes 6 de enero a las 2:00 pm
Plaza Ocampo
Habrá: Show de Los Chicharrines
