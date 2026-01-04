Podcast
Nuevo León

Alistan en NL para Día de Reyes macrofestejos y megaroscas

El gobierno estatal y los diversos ayuntamientos del área metropolitana han iniciado los preparativos para las festividades del Día de Reyes

  • 04
  • Enero
    2026

Con grandes festejos así recibirán Nuevo León y los municipios a los Reyes Magos.

El gobierno estatal y los diversos ayuntamientos del área metropolitana han iniciado los preparativos para las festividades del Día de Reyes. 

Con eventos que van desde la tradicional rosca hasta espectáculos infantiles, las autoridades buscan preservar las tradiciones y fomentar la convivencia familiar.

Gobierno de Nuevo León

Macro rosca
Macroplaza (Explanada de los Héroes)
Martes 6 de enero a las 17:30 horas
Habrá: Chocolate, sorpresas y el show de los Payasónicos

Monterrey

Regia Rosca Mundialista
Plaza Zaragoza
Martes 6 de enero a las 18:00 horas
Habrá: Dulces, juguetes y sorpresas

Guadalupe

Rosca de Reyes a lo grande
Plaza Principal de Guadalupe
Martes 6 de enero a las 17:00 horas
Habrá:Shows de los Tripayasos, La Fievre Loca y Guerreras K-Pop

Escobedo

Rosca de Reyes
Plaza Principal de Escobedo
Martes 6 de enero a las 18:00 horas
Habrá: Show de Reyes Magos, Cupy El Payaso y Los Mesmos

Juaréz

Mega rosca de Reyes
Brilla Juárez, gran cierre
Martes 6 de enero a las 17:30 horas
Habrá: Megarosca de tamales, café (llevar termo) y show infantil 

Santa Catarina

Día de Reyes en Santa Catarina 
Lunes 5 de enero a las 11:am 
Complejo deportivo Xolotl
Habrá: Los Reyes Magos y show K-Pop

Santiago

Megarosca de Reyes 
Martes 6 de enero a las 2:00 pm
Plaza Ocampo
Habrá: Show de Los Chicharrines 


