Alistan en NL para Día de Reyes macrofestejos y megaroscas

Con grandes festejos así recibirán Nuevo León y los municipios a los Reyes Magos.

El gobierno estatal y los diversos ayuntamientos del área metropolitana han iniciado los preparativos para las festividades del Día de Reyes.

Con eventos que van desde la tradicional rosca hasta espectáculos infantiles, las autoridades buscan preservar las tradiciones y fomentar la convivencia familiar.

Gobierno de Nuevo León

Macro rosca

Macroplaza (Explanada de los Héroes)

Martes 6 de enero a las 17:30 horas

Habrá: Chocolate, sorpresas y el show de los Payasónicos



Monterrey

Regia Rosca Mundialista

Plaza Zaragoza

Martes 6 de enero a las 18:00 horas

Habrá: Dulces, juguetes y sorpresas

Guadalupe

Rosca de Reyes a lo grande

Plaza Principal de Guadalupe

Martes 6 de enero a las 17:00 horas

Habrá:Shows de los Tripayasos, La Fievre Loca y Guerreras K-Pop

Escobedo

Rosca de Reyes

Plaza Principal de Escobedo

Martes 6 de enero a las 18:00 horas

Habrá: Show de Reyes Magos, Cupy El Payaso y Los Mesmos

Juaréz

Mega rosca de Reyes

Brilla Juárez, gran cierre

Martes 6 de enero a las 17:30 horas

Habrá: Megarosca de tamales, café (llevar termo) y show infantil

Santa Catarina

Día de Reyes en Santa Catarina

Lunes 5 de enero a las 11:am

Complejo deportivo Xolotl

Habrá: Los Reyes Magos y show K-Pop

Santiago

Megarosca de Reyes

Martes 6 de enero a las 2:00 pm

Plaza Ocampo

Habrá: Show de Los Chicharrines

