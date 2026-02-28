Podcast
Reporte Ciudadano
iran_misiles_eua_96b881b45e
Internacional

Confirma Irán ataques contra bases militares de Estados Unidos

El ataque surge como represalia directa a los bombardeos ejecutados horas antes por las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel contra Teherán

  • 28
  • Febrero
    2026

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este sábado el inicio de una ofensiva masiva con misiles y drones denominada "Operación Verdadera Promesa 4", dirigida contra instalaciones militares de Estados Unidos en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como objetivos en territorio israelí.

El ataque surge como represalia directa a los bombardeos ejecutados horas antes por las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel contra Teherán y otras ciudades estratégicas dentro de Irán.

Ataque a la Quinta Flota y bases regionales

A través de un comunicado oficial, el cuerpo militar de élite iraní informó que sus proyectiles alcanzaron puntos neurálgicos de la infraestructura de defensa estadounidense en la región.

trump-iran-atacar.jpg

  • Baréin: Ataque severo al cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE. UU.

  • Catar y Emiratos Árabes: Impactos reportados en bases aéreas y logísticas.

  • Israel: Ofensiva contra centros militares y de seguridad en lo que Irán denomina "territorios ocupados".

"En respuesta a la agresión que el ejército criminal estadounidense y el régimen sionista asesino de niños comenzó, se han llevado a cabo ataques integrales contra objetivos regionales del enemigo agresor", declararon las fuerzas armadas iraníes.

Advertencia a los aliados regionales

La escalada no se limita a los combatientes directos. El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes lanzó una advertencia clara a los países vecinos: "Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo".

Contexto de una jornada violenta

La situación se tornó crítica durante la mañana de este sábado, cuando una operación conjunta de Washington y Tel Aviv golpeó suelo iraní. La Guardia Revolucionaria ha subrayado que la operación sigue en curso y que se emitirán nuevos informes conforme avancen los ataques con misiles y drones.

Hasta el momento, ni el Pentágono ni el Gobierno de Israel han emitido un balance oficial sobre los daños o víctimas en sus respectivas bases tras esta respuesta de Teherán.


