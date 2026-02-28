Podcast
Fallece Gerardo Jiménez Aguado, funcionario de Economía

El secretario Marcelo Ebrard confirmó la muerte del Secretario de Acuerdos de la dependencia federal, Gerardo Jiménez Aguado

  • 28
  • Febrero
    2026

Este viernes 27 de febrero falleció Gerardo Jiménez Aguado, quien se desempeñaba como Secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía. La noticia fue dada a conocer en redes sociales por el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard.

“Lamento compartirles que, desgraciadamente, falleció Gerardo Jiménez Aguado, actual Secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía. Mi sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz”, expresó el funcionario federal.

La Secretaría de Economía también extendió sus condolencias a familiares, amistades y colaboradores del servidor público.

¿Quién era Gerardo Jiménez Aguado?

Jiménez Aguado era licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle México y posteriormente obtuvo el grado de maestro en Recursos Humanos por la misma institución.

Desde abril de 2025 se desempeñaba en la gestión administrativa y el control de acuerdos dentro de la Secretaría de Economía.

Entre sus principales responsabilidades estaban garantizar la eficiencia operativa de la dependencia, el cumplimiento normativo y la coordinación interinstitucional.

 


