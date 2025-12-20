Podcast
Defensa de Mangione impugna pena de muerte por conflicto

Abogados de Luigi Mangione alegan que la fiscal Pam Bondi tiene conflicto de intereses por vínculos previos con UnitedHealth, empresa ligada a la víctima

Los abogados de Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, presentaron una nueva moción en la que aseguran que la solicitud de la pena de muerte está viciada por un presunto conflicto de intereses que involucra a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

La defensa, encabezada por el conocido matrimonio de abogados Karen y Marc Agnifilo, sostiene que antes de asumir como fiscal general, Bondi fue socia de la firma de lobby Ballard Partners, la cual mantiene a UnitedHealth como uno de sus clientes habituales.

Según el documento judicial, Bondi continuaría recibiendo beneficios personales derivados de un acuerdo de participación en las ganancias de la firma, lo que incluiría ingresos vinculados a los clientes de Ballard, entre ellos la aseguradora.

Decisiones cuestionadas tras asumir el cargo

Los abogados subrayan que, tras dejar Ballard Partners para convertirse en fiscal general en 2025, Bondi habría tomado decisiones clave en el caso de Mangione.

“Cuando Bondi dejó Ballard Partners para convertirse en fiscal general, la primera persona que seleccionó personalmente para ser ejecutado fue el hombre acusado de asesinar al director ejecutivo de su antiguo cliente”, escribieron los Agnifilo en la moción.

Riesgo al debido proceso

La defensa afirma que esta conexión financiera representa un conflicto de intereses que debió haber llevado a Bondi a abstenerse de intervenir en el caso, ya que compromete el derecho al debido proceso del acusado.

Además, señalan que la fiscal realizó declaraciones públicas en las que sugirió que Mangione merecía la pena capital, al afirmar que el homicidio fue cometido de manera premeditada y “a sangre fría”.

Buscan anular cargos y pruebas

Ante estos señalamientos, los abogados solicitaron al tribunal que se invalide la pena de muerte, se desestimen dos cargos, así como diversas pruebas y declaraciones presentadas por la fiscalía.

Luigi Mangione, de 27 años, tiene programada una nueva audiencia en su proceso federal el 9 de enero, ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Además del caso federal, el acusado enfrenta un proceso estatal en Nueva York y otro juicio en Pensilvania relacionado con la posesión de armas de fuego.


