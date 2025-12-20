Putin descarta otra ofensiva si la OTAN respeta a Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no se repetirá una “operación militar especial” como la que se desarrolla en Ucrania si los países de la OTAN respetan los intereses de Moscú.

Además, negó sentirse responsable por las muertes provocadas por el conflicto, al insistir en que “no fuimos nosotros los que comenzamos esta guerra”.

Putin realizó estas declaraciones durante su participación en el programa Línea directa, transmitido por la televisión pública rusa, donde respondió preguntas de periodistas y ciudadanos.

En su balance anual, dedicó buena parte de su intervención a la situación en Ucrania.

El mandatario sostuvo que el ejército ruso mantiene la ofensiva estratégica en toda la línea del frente y que las fuerzas ucranianas continúan replegándose, versión que ha sido rechazada por Kiev.

Zelensky, “un artista”

Putin calificó al presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, como “un artista de talento”, al ser cuestionado sobre videos difundidos por Kiev que contradicen afirmaciones rusas sobre el control de ciudades como Kupiansk y Pokrovsk.

Afirmó que Rusia controla parcialmente Kostiantynivka y Mirnograd, lo que, de consolidarse, facilitaría el avance hacia Kramatorsk y Slaviansk, zonas estratégicas en Donietsk.

Negociaciones y plan de Trump

El presidente ruso negó haber rechazado la iniciativa de paz impulsada por Donald Trump y responsabilizó al gobierno de Kiev y a sus aliados europeos de bloquear acuerdos alcanzados en Alaska.

Señaló que Moscú aceptó varias propuestas, aunque no detalló las concesiones ofrecidas.

Putin reveló que actualmente hay 700 mil militares rusos desplegados en la zona de conflicto, sin proporcionar cifras oficiales de bajas.

Al ser interrogado sobre las muertes en ambos bandos, reiteró que Rusia no es responsable del inicio del conflicto, que atribuye a un “golpe de Estado” en Ucrania.

Advertencias a la OTAN y activos congelados

El mandatario rechazó que Rusia planee atacar a un país europeo y calificó de “disparate” esas versiones. Afirmó que Rusia está dispuesta a cesar las hostilidades si se garantiza su seguridad a mediano y largo plazo.

También advirtió que Moscú buscará recuperar judicialmente los activos rusos congelados en el extranjero, luego de que la Unión Europea aprobara un préstamo millonario a Ucrania que podría ser respaldado con esos recursos.

