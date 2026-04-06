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Internacional

Trump apoya a excomentarista de FOX para gobernar de California

El presidente de EUA mostró su apoyo al comentarista Steve Hilton, un respaldo importante en la contienda para superar al también conservador Chad Bianco

  • 06
  • Abril
    2026

Donald Trump busca tener a California del lado republicano.

Y es que este lunes, el presidente de Estados Unidos mostró su apoyo al comentarista conservador Steve Hilton, quien aspira al cargo de gobernador de California, en una contienda que tiene a más de 60 líderes inscritos en las elecciones primarias del estado que se llevarán a cabo en junio.

Este respaldo por parte de Trump supone un gran impulso para Hilton, quien podría superar a su principal rival dentro del propio partido republicano, el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco.

"Es un hombre verdaderamente íntegro; alguien que ha sido testigo de cómo ese Estado (California), otrora grandioso, se ha ido al infierno", publicó Trump en su red Truth Social, añadiendo que conoce a Hilton desde hace muchos años.

Hilton nació en Reino Unido, donde trabajó como estratega político, pero se mudó a Estados Unidos y adquirió la ciudadanía.

Desde ese momento ha trabajado como comentarista en la cadena de noticias FOX y ha destacado su origen inmigrante.

Pese al poderío demócrata de California, la competencia para reemplazar al gobernador Gavin Newsom este año no tiene a ningún aspirante punteando la carrera electoral, debido al alto número (61) de aspirantes inscritos.

De hecho, Hilton y Chad han estado punteando las encuestas, lo que le daría al Partido Republicano la primera oportunidad de ganar la gobernación de California en cerca de dos décadas.

Las encuestas de opinión revelan que tres candidatos demócratas se encuentran en un empate técnico por encima del 10% de aprobación, Katie Porter, Eric Swalwell y Tom Steyer, mientras que otros cinco demócratas permanecen estancados en cifras de un solo dígito.

California elige en las elecciones primarias a los dos candidatos con mayor número de votos, sin importar su partido, para participar en la elección de noviembre.


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