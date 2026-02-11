Podcast
EUA vota a favor de revocar aranceles de Trump contra Canadá

La Cámara de Representantes aprobó una resolución para revocar los aranceles impuestos en una votación ajustada que evidenció divisiones entre republicanos

  • 11
  • Febrero
    2026

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para revocar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos canadienses, en una votación ajustada que evidenció divisiones dentro del Partido Republicano.

La iniciativa obtuvo 219 votos a favor y 211 en contra, con seis legisladores republicanos sumándose a los demócratas para impulsar el intento de eliminar los gravámenes comerciales.

Aunque la medida es mayormente simbólica —pues aún debe pasar por el Senado y ser promulgada por el propio Trump—, refleja tensiones internas en el bloque republicano por la política comercial del mandatario.

Trump criticó la resolución y advirtió que los republicanos que voten contra los aranceles enfrentarán consecuencias electorales, al defender que las tarifas fortalecen la seguridad económica y nacional del país.

El proyecto ahora será debatido en el Senado, donde los republicanos mantienen mayoría, mientras los aranceles también enfrentan un análisis legal en la Corte Suprema sobre la autoridad presidencial para imponerlos.


