Nacional

Sheinbaum coloca primera piedra de hospital del IMSS

La obra en Culiacán tendrá inversión superior a 4 mil millones de pesos y fortalecerá la atención médica especializada en Sinaloa

  • 28
  • Febrero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, colocaron la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, proyecto que busca fortalecer la infraestructura de salud en la entidad.

Durante el evento, que reunió a trabajadores del IMSS, personal de la Secretaría de Salud, representantes de la Delegación Bienestar Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, integrantes del SNTE y ciudadanía en general, se dio el banderazo de inicio de esta obra prioritaria para la atención médica especializada.

Los asistentes expresaron su respaldo a la mandataria federal con mensajes de agradecimiento, en un ambiente de participación social y apoyo a la salud pública.

Inversión histórica en salud para Sinaloa

El Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán representa una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, destinada a ampliar la capacidad de atención, reducir tiempos de espera y garantizar servicios de calidad a miles de derechohabientes en el estado.

El proyecto se perfila como una de las obras más relevantes del sector salud en Sinaloa por su impacto en la cobertura y especialización de los servicios médicos.

Ubicación y características del nuevo hospital

El nuevo hospital contará inicialmente con 216 camas censables y estará ubicado pasando la zona conocida como Ciudad Educadora, en el cruce de la carretera a Imala con la vialidad hacia La Pitayita y el fraccionamiento San Fermín, un punto diseñado para permitir crecimiento futuro.

Además, la obra será construida por la Secretaría de la Defensa Nacional como parte del fortalecimiento de la infraestructura médica en la entidad.

Capacidad y servicios médicos

En su mensaje, Claudia Sheinbaum detalló que el hospital tendrá una capacidad total de 395 camas, distribuidas en:

  • 216 camas censables
  • 179 camas no censables
  • 76 camas de cirugía
  • 39 de ginecobstetricia
  • 76 de medicina interna
  • 25 de pediatría

El complejo contará además con 40 consultorios de especialidades, 12 quirófanos, nueve centrales, dos áreas ambulatorias de medicina física y rehabilitación, así como servicios de quimioterapia, hemodiálisis, endoscopia, unidad de cuidados intensivos, laboratorios, imagenología, radioterapia, urgencias y farmacias.

“Todo eso va a tener el hospital del IMSS aquí en Culiacán, Sinaloa. Un aplauso a la Secretaría de la Defensa, que nos cuida al pueblo y además cuenta con los mejores ingenieros de México”, expresó la presidenta.

Empleo y formación médica

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que, aunque este sábado se colocó la primera piedra, ya existen trabajos avanzados en el terreno.

Destacó que el nuevo hospital generará empleo para médicos, enfermeras y personal administrativo, además de funcionar como espacio de formación para estudiantes de medicina y enfermería.

En el acto también estuvieron el director general del IMSS, Zoé Robledo; el titular de Programas del Bienestar Federal, Carlos Torres Rosas; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y la delegada del IMSS en Sinaloa, Tania Clarisa Medina López.

 


