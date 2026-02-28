Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne por ataques a Irán

El organismo analizará la escalada tras bombardeos de Estados Unidos e Israel y la respuesta iraní que elevó la tensión regional

  • 28
  • Febrero
    2026

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunirá este sábado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, lo que ha sumido a Oriente Medio en un nuevo episodio de tensión.

Diplomáticos del organismo indicaron que el órgano de 15 miembros sesionará a las cuatro de la tarde, hora de Nueva York. La reunión estará presidida por Reino Unido, país que encabeza el Consejo durante este mes.

Rusia y China piden sesión de emergencia

La misión de Rusia ante la ONU informó que, junto con China, solicitó una reunión de emergencia “en relación con el acto de agresión armada no provocado por parte de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán”.

De acuerdo con la delegación rusa, Francia, Bahréin y Colombia también respaldaron la convocatoria.

“Durante la reunión del Consejo de Seguridad, exigiremos a Estados Unidos e Israel que cesen inmediatamente sus acciones ilegales y escalatorias y emprendan el camino hacia una solución política y diplomática”, señaló Moscú en su declaración.

Guterres intervendrá en la sesión

Un diplomático de la ONU indicó que el secretario general, António Guterres, tiene previsto intervenir durante la sesión del Consejo de Seguridad.

Horas antes, Guterres emitió un comunicado en el que condenó la escalada militar en Oriente Medio y advirtió que “el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior represalia de Irán en toda la región, socavan la paz y la seguridad internacionales”.


