Seúl confirma que ha recibido la carta de Sheinbaum sobre BTS

La presidenta Sheinbaum solicitó al Gobierno surcoreano que BTS ofrezca más shows en México tras polémica por preventa de entradas

  • 27
  • Enero
    2026

El Gobierno surcoreano confirmó este martes que recibió la carta enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que solicita que el grupo de K-pop BTS realice más conciertos en el país.

La petición se da en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

Respuesta en análisis

La oficina presidencial de Corea del Sur indicó que todavía está analizando cómo responder a la misiva de Sheinbaum, anunciada públicamente el lunes.

Se trata de un hecho sin precedentes, ya que la mandataria mexicana recurrió a un canal diplomático para intervenir directamente en la agenda de la banda surcoreana.

Sheinbaum argumentó que su acción busca beneficiar a los jóvenes del país, quienes se vieron afectados por la falta de disponibilidad de boletos.

Polémica por la preventa

El pedido de la presidenta surge tras denuncias de seguidores de BTS, que señalaron irregularidades en la venta de entradas, incluyendo la supuesta venta a revendedores en las taquillas, cuando la venta debía ser únicamente en línea.

Los fans calificaron el proceso como un fraude y exigieron soluciones.

Entre las opciones planteadas por Sheinbaum están la realización de más conciertos o la habilitación de pantallas masivas para que más jóvenes puedan disfrutar de la presentación de la agrupación.


Comentarios

Etiquetas:
