Comandante del ICE abandona Minneapolis tras críticas por muertes

Gregory Bovino, jefe del ICE en Minneapolis, deja la ciudad tras la muerte de dos civiles y fuertes críticas al despliegue federal

Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza y a cargo de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis, abandonará la ciudad tras la muerte de dos civiles y la ola de críticas que esto generó.

La salida de Bovino se produce después de que el presidente Donald Trump anunciara el envío de Tom Homan, veterano agente de inmigración, para liderar el despliegue federal en Minneapolis.

La decisión busca reorganizar la presencia de agentes federales tras los incidentes recientes.

Muertes que provocaron disturbios

Los sucesos incluyen la muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años, y de Renée Good, ocurrida el 7 de enero, ambos a manos de agentes federales del ICE.

La comunidad local reaccionó con disturbios y protestas, mientras se cuestiona la actuación de la autoridad federal en la ciudad.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, confirmó que parte del personal federal también comenzará a salir de la ciudad.

Mientras tanto, la administración de Trump ha revisado la estrategia de despliegue y supervisión para contener la tensión y evitar más incidentes.

Reuniones estratégicas en Washington

Trump sostuvo un encuentro de más de dos horas en el Despacho Oval con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Corey Lewandowski, su principal asesor.

La reunión buscó analizar la situación y coordinar la respuesta federal ante la polémica.

La decisión de Bovino y el despliegue de Homan han sido seguidos de cerca por medios nacionales e internacionales, intensificando el debate sobre el control migratorio, la actuación de agentes federales y la seguridad de civiles en Minneapolis.


