EH_COLLAGE_4012c3b7d1
Nacional

Envío de petróleo a Cuba, 'es una decisión soberana': Sheinbaum

Claudia Sheinbaum afirmó que los envíos de petróleo a Cuba son una decisión soberana del Estado mexicano y de Pemex, ligada a razones humanitarias

  • 27
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la política de México en torno a la venta o donación de petróleo a Cuba, luego de versiones sobre una posible suspensión de los envíos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que se trata de una determinación que compete exclusivamente al Estado mexicano y a la empresa productiva del Estado.

“Es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones”, afirmó.

Apoyo humanitario y postura histórica

Sheinbaum subrayó que el respaldo energético a la isla no es nuevo y responde a una línea diplomática que México ha sostenido por décadas.

“Como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, expresó.

Añadió que el prolongado embargo contra Cuba ha provocado carencias en la población. “Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla. México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”, remarcó.

Pemex y el gobierno definirán los tiempos

La titular del Poder Ejecutivo federal, puntualizó que la logística y continuidad de los envíos dependerán de las condiciones contractuales y de las evaluaciones del gobierno federal.

“Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex… o en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria en determinadas circunstancias”, explicó.

 

 


Comentarios

