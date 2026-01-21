Japón reactiva mayor central nuclear del mundo tras Fukushima

Luego del accidente ocurrido en la planta de Fukushima en 2011, la compañía eléctrica TEPCO reactivó este miércoles la central más grande del mundo en Japón.

De acuerdo con la agencia EFE, la compañía activó el reactor número 6 de la planta Kashiwazaki-Kariwa, la cual presentó un día de retraso tras la detención de un fallo en una alarma.

Permaneció sin operaciones desde 2017

Aunque los reactores pasaron las revisiones en 2017, siguieron sin reportar actividad debido a que se ordenó que permenecieran sin ser operadas por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

Esta planta es considerada como una pieza clave en el plan de suministro energético por su capacidad de más de 8,000 megavatios.

Su reactivación forma parte de una estrategia de la primer ministra de Japón, Sanae Takaichi por impulsar la energería nuclear para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.

¿Cómo ocurrió el siniestro en Fukushima?

Este desastre nuclear ocurrió el 11 de marzo de 2011 derivado del terremoto y posterior tsunami registrado al este de Japón, lo que provocó que alrededor de 20,000 personas perdieran la vida o fuesen reportadas como desaparecidas.

Dicho siniestro llevó a crear protocolos de seguridad más estrictos para todas las plantas del país, que debieron suspender sus operaciones hasta atenerse a los nuevos estándares.

El primer reactor fue reactivado en 2015.

