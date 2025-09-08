Corea del Norte prueba motor para misil de largo alcance

Corea del Norte llevó a cabo su prueba final de campo de un motor de combustible sólido para un misil balístico de largo alcance, en su más reciente avance para contar con un arsenal que pueda ser una amenaza viable al territorio continental de Estados Unidos.

El mandatario Kim Jong Un estuvo presente para la prueba del lunes, la cual fue la novena que se le realiza a un motor que está construido con fibra de carbono y tiene la capacidad para producir 1.971 kilonewtons de empuje, más potente que los modelos anteriores, según la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC).

El informe se produce una semana después de la visita de Kim al instituto de investigación que desarrolló el motor, el cual Corea del Norte dijo que se utilizará para futuros misiles balísticos intercontinentales (ICBM por sus iniciales en inglés), incluido un sistema llamado Hwasong-20.

Algunos analistas afirman que Corea del Norte podría realizar un nuevo lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental antes de una importante cumbre del partido gobernante prevista para principios de 2026, donde es probable que Kim emita sus nuevas directrices en políticas internas y exteriores.

En los últimos años, Corea del Norte ha probado en vuelo distintos misiles balísticos intercontinentales que demostraron contar con un alcance potencial para llegar a territorio continental de Estados Unidos, incluidos aquellos con propulsores sólidos integrados que son más fáciles de mover y ocultar, y pueden prepararse para el lanzamiento con mayor velocidad que los misiles de combustible líquido.

Kim ha pedido un mayor avance en el desarrollo del armamento de largo alcance de Corea del Norte, incluido el desarrollo de sistemas de múltiples ojivas que mejorarían sus posibilidades de derrotar las defensas antiaéreas. Algunos expertos afirman que los esfuerzos norcoreanos por construir motores de cohetes más eficientes también podrían estar dirigidos al desarrollo de misiles balísticos intercontinentales más pequeños que puedan ser lanzados desde una gama más amplia de vehículos o submarinos, otro de los objetivos de Kim.

Todas las pruebas de ICBM que ha realizado norcorea hasta ahora se han llevado a cabo en ángulos pronunciados para evitar territorios vecinos, y los expertos señalan que es posible que el país aún haya perfeccionado la tecnología necesaria para asegurar que sus ojivas sobrevivan a las duras condiciones del reingreso atmosférico.

De acuerdo con la ACNC, Kim expresó su satisfacción con la prueba del lunes, calificando el "revelador" desarrollo del nuevo motor de cohete como un "cambio significativo" en su esfuerzo por expandir las fuerzas nucleares de Corea del Norte.

Lee Sung Joon, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, dijo que su país y Estados Unidos monitorean de cerca el desarrollo de armas de Corea del Norte, pero no proporcionó una evaluación específica del nuevo motor de cohete.

"Si completan (un nuevo ICBM), lo probarán, y luego necesitaremos hacer evaluaciones adicionales de eso", dijo Lee.

Kim ha intensificado sus pruebas armamentísticas desde que se vinieron abajo las negociaciones con Estados Unidos en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, realizando lanzamientos de armas de distintos alcances diseñadas para atacar a los aliados de Washington en Asia y al territorio continental de Estados Unidos. Los analistas afirman que el impulso nuclear de Kim tiene como objetivo presionar eventualmente a Estados Unidos para que acepte la idea que su país es una potencia nuclear y pueda negociar concesiones económicas y de seguridad desde una posición de fuerza.

Kim también está tratando de reforzar su influencia al fortalecer su cooperación con aliados tradicionales como Rusia y China, en una creciente asociación con el objetivo de a socavar la influencia de Estados Unidos.

Kim ha enviado miles de soldados y grandes cantidades de equipo militar a Rusia para ayudar a alimentar la guerra del presidente Vladímir Putin en Ucrania. Visitó Beijing la semana pasada, compartiendo el protagonismo con el presidente chino Xi Jinping y Putin en un enorme desfile militar que marcó el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y la lucha de China contra la agresión japonesa. Los expertos dicen que el inusual viaje de Kim al extranjero probablemente tenía la intención de aumentar su influencia antes de una posible reanudación de conversaciones con Estados Unidos.

En un informe separado, la ACNC dijo que Xi le envió una carta a Kim en el aniversario de la fundación de Corea del Norte, que se celebra el martes, y pidió un fortalecimiento en la "comunicación estratégica" entre los dos países.

Comentarios