Internacional

Crisis en Irán conlleva riesgos nucleares potenciales: analistas

Los analistas advierten que un deterioro del control interno podría derivar en el robo, desvío o uso por facciones internas o no estatales del material nuclear

El aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, en medio de la agitación interna que enfrenta Teherán, ha encendido alertas sobre posibles riesgos vinculados al programa nuclear iraní, especialmente ante escenarios de mayor inestabilidad política.

Analistas advierten que un deterioro del control interno podría comprometer la seguridad del material nuclear, en particular las reservas de uranio altamente enriquecido, que podrían ser robadas, desviadas o utilizadas por facciones internas o actores no estatales.

La preocupación crece debido a que Irán posee uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al grado armamentístico, y que el organismo internacional encargado de supervisarlo no ha podido verificar recientemente su ubicación ni estado tras los ataques sufridos en meses pasados.

Otro riesgo señalado es la posibilidad, aunque limitada, de que ese material sea utilizado para fabricar un artefacto nuclear rudimentario, o bien sacado de contrabando en caso de un colapso del orden interno.

Además, instalaciones estratégicas como la planta nuclear de Bushehr podrían convertirse en blancos de sabotaje, lo que implicaría riesgos ambientales y regionales, incluso sin que exista una pérdida total del control del Estado iraní.

En este contexto, los expertos coinciden en que, aunque no hay señales inmediatas de un colapso del control estatal, la combinación de tensión política, presión externa e incertidumbre sobre el material nuclear convierte el escenario iraní en un foco de riesgo que requiere vigilancia constante, ya que cualquier desestabilización adicional podría tener consecuencias que trasciendan las fronteras del país y afecten a toda la región.


×