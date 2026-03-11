Podcast
Internacional

Kim Jong-un supervisa nueva prueba de misiles desde destructor

Corea del Norte lanzó misiles de crucero desde su buque insignia Choe Hyon en medio de ejercicios militares de Corea del Sur y Estados Unidos

  • 11
  • Marzo
    2026

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó una nueva prueba de misiles de crucero realizada desde el destructor insignia del país, según informó este miércoles la agencia estatal KCNA.

De acuerdo con el reporte oficial, el ensayo se llevó a cabo el martes y consistió en el lanzamiento simultáneo de varios proyectiles desde el destructor Choe Hyon, los cuales sobrevolaron el Mar Amarillo antes de impactar en objetivos insulares designados.

La prueba forma parte de una serie de demostraciones militares realizadas por Pionyang y representa la segunda en menos de una semana supervisada personalmente por el mandatario norcoreano.

Ensayo en medio de ejercicios militares aliados

El lanzamiento coincidió con el inicio del ejercicio militar Freedom Shield, que realizan Corea del Sur y Estados Unidos desde el lunes y que se extenderá hasta el 19 de marzo.

Las maniobras incluyen la participación de aproximadamente 18 mil efectivos y, según Seúl y Washington, tienen un carácter defensivo orientado a mejorar la preparación operativa conjunta mediante simulaciones, ejercicios de campo y entrenamientos tácticos.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T123919.568.jpg

Sin embargo, el gobierno norcoreano considera estas operaciones como un ensayo para una eventual invasión de su territorio.

Advertencias desde Pionyang

En medio de la escalada de tensiones, Kim Yo-jong, influyente figura del régimen y hermana del líder, advirtió en un comunicado que los ejercicios militares podrían acarrear “consecuencias terribles”.

Durante la prueba, Kim Jong-un señaló que la disuasión nuclear del país se está integrando de manera cada vez más sofisticada dentro de su sistema operativo militar.

La agencia KCNA describió nuevamente los misiles como “estratégicos”, lo que sugiere que podrían estar diseñados para transportar ojivas nucleares.

El mandatario también ordenó revisar el diseño de futuros destructores y reforzar sus capacidades de ataque estratégico, además de incorporar nuevos sistemas de armas.

Asimismo, pidió acelerar la construcción de otro destructor con el objetivo de completarlo antes del aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, que se conmemora en octubre.

Los destructores Choe Hyon y Kang Kon fueron presentados públicamente en abril y junio del año pasado como parte del proceso de modernización naval del país.

La presencia de su hija vuelve a llamar la atención

Las imágenes difundidas por KCNA también muestran la presencia de la hija adolescente del líder, Kim Ju-ae, quien habría presenciado el lanzamiento junto a su padre.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T123850.987.jpg

La joven, que según estimaciones tendría alrededor de 13 años, ha acompañado al mandatario en varios eventos militares en los últimos meses, lo que ha alimentado especulaciones entre analistas y servicios de inteligencia de Corea del Sur sobre la posibilidad de que sea considerada una futura sucesora dentro del régimen norcoreano.


