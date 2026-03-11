Irán advierte con bloquear paso de petróleo por Estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar después de que Irán advirtiera que no permitirá el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz si los envíos benefician a Estados Unidos, Israel o a sus aliados, al tiempo que declaró que cualquier embarcación vinculada a esos países será considerada un “objetivo legítimo”.

El mensaje fue emitido por Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, organismo que coordina las operaciones entre el ejército regular iraní y la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Repetimos con firmeza: nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, de los sionistas o de sus socios”, declaró el funcionario en un mensaje difundido por la agencia Tasnim News Agency.

El portavoz militar también advirtió que las operaciones contra intereses estadounidenses en Medio Oriente continuarán en los próximos días.

Según Zolfagari, las fuerzas iraníes mantendrán ataques contra objetivos vinculados a Washington en la región.

“El truco de esconder a su cobarde ejército en lugares públicos y en infraestructuras de los países de la región no podrá salvarlos del pantano en el que han quedado atrapados”, afirmó.

Te puede interesar: Crecen tensiones ante posible minado en el estrecho de Ormuz

El estrecho que mueve el petróleo del mundo

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles para el comercio energético global.

Por esta franja marítima transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, además de grandes volúmenes de gas y minerales estratégicos.

Cualquier interrupción del tránsito marítimo en esa zona puede provocar impactos inmediatos en los mercados internacionales de energía.

Las amenazas iraníes ya han generado nerviosismo en el mercado petrolero y han elevado la preocupación entre países importadores de crudo.

Te puede interesar: Guerra ‘ya subió’ gasolina; estiman siga alza temporal

Ataque a buque cerca del Golfo Pérsico

En medio de la creciente tensión, un buque granelero de propiedad griega fue impactado por un proyectil cerca del estrecho, en aguas del Golfo Pérsico, según informó un diario griego.

El reporte indica que el proyectil fue de origen desconocido, y hasta el momento no se ha confirmado quién estuvo detrás del ataque ni el nivel de daños que sufrió la embarcación.

Estados Unidos asegura haber destruido barcos iraníes

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos informó que fuerzas estadounidenses destruyeron múltiples buques de guerra iraníes cerca del estrecho.

De acuerdo con el reporte militar, entre las embarcaciones neutralizadas se encontraban 16 barcos minadores, presuntamente utilizados para colocar explosivos en rutas marítimas.

Además, Washington acusó a Irán de amenazar la libertad de navegación internacional, argumento con el que justificó las operaciones militares en la zona.

Comentarios