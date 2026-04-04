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Internacional

Cuatro soldados de EUA heridos son identificados como mexicanos

El reporte no contempla las posibles bajas derivadas de los hechos más recientes, como el derribo de un caza F-15 estadounidense por fuerzas iraníes

  • 04
  • Abril
    2026

Al menos cuatro soldados de Estados Unidos heridos durante el conflicto con Irán han sido identificados como mexicanos dentro de los registros del Pentágono, de acuerdo con datos difundidos en el marco de la operación militar denominada “Furia Épica”.

El enfrentamiento, que inició el pasado 28 de febrero, ha dejado hasta el momento 13 militares estadounidenses fallecidos y un total de 365 heridos, según cifras oficiales del sistema de análisis de bajas del Departamento de Defensa.

Desglose de heridos por fuerzas armadas

De acuerdo con el informe, el Ejército de Estados Unidos concentra la mayor cantidad de lesionados, con 247 elementos heridos.

El resto de los casos se distribuye de la siguiente manera:

  • 63 en la Armada
  • 19 en la Infantería de Marina
  • 36 en la Fuerza Aérea

En cuanto a las bajas mortales, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.

Dentro de este registro, el Pentágono también identifica a otros tres soldados bajo la categoría de hispanos, como parte de su sistema de clasificación demográfica.

Clasificación no implica nacionalidad oficial

La identificación de algunos militares como mexicanos corresponde a un criterio de registro interno, que puede estar relacionado con origen, ascendencia o vínculos familiares, y no necesariamente implica que formen parte de fuerzas armadas mexicanas.

Todos los elementos mencionados forman parte del Ejército de Estados Unidos, que mantiene operaciones activas en el contexto del conflicto con Irán.

Incidentes recientes en el conflicto

El reporte no contempla las posibles bajas derivadas de los hechos más recientes, como el derribo de un caza F-15 estadounidense por fuerzas iraníes.

En ese incidente, uno de los tripulantes fue rescatado con vida, mientras que las labores de búsqueda continúan para localizar al segundo integrante de la aeronave.

Escalada de tensión entre EUA e Irán

A cinco semanas del inicio de la operación, la tensión entre ambas naciones se mantiene en aumento. Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán cuenta con un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo.

En caso contrario, señaló que su gobierno podría ordenar ataques contra infraestructura energética iraní, en medio de la falta de avances en las negociaciones.

El conflicto continúa en desarrollo, con operaciones militares activas y un balance de víctimas que podría modificarse en los próximos días.


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