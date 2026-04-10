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Finanzas

Se disparan 45% exportaciones mexicanas de autos a Canadá

El país elevó envíos de vehículos ligeros con Canadá como mercado clave, mientras Nuevo León destacó con alzas por encima del promedio naciona

  • 10
  • Abril
    2026

En el primer trimestre del año, México ha fortalecido la exportación de vehículos ligeros hacia sus principales mercados; sin embargo, Canadá es quien muestra un mayor dinamismo como destino de dichos bienes.

De acuerdo con datos del Inegi, las exportaciones de autos ligeros hacia Canadá registraron un crecimiento anual de 44.90% en el acumulado del primer trimestre del 2026, mientras que los envíos a Estados Unidos cayeron 6.42% durante el periodo.

El comportamiento refleja un giro relevante en la demanda externa: Canadá gana participación mientras que el mercado estadounidense pierde peso en esta dinámica.

En este contexto, la directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, explicó que: “El crecimiento de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros en el primer trimestre del año se debió a que Canadá ha ganado participación, pues en marzo, el 12.58% de las exportaciones se dirigieron a ese país, subiendo desde la proporción de 8.60% de marzo de 2025”. 

A su vez, señaló que las exportaciones hacia Canadá mostraron, solo en el mes de marzo, un incremento de 52.31 por ciento.

De hecho, al hablar de número de unidades, las exportaciones a Canadá sumaron 97,801 vehículos, lo que representó un nuevo máximo histórico para un primer trimestre, superando en 20.46% el anterior máximo registrado en el 2015.

En general, las cifras presentadas por el Inegi este jueves mostraron que la exportación de autos desde México aumentó 2.45% anual en el primer trimestre, al contabilizar 795,631 unidades.

En paralelo, la industria automotriz también mostró un desempeño moderado en producción. 

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros muestra que durante marzo se produjeron 343,520 unidades, un crecimiento anual de 2.52%, acumulando avances en tres de los últimos cuatro meses.

Envíos de NL por encima del promedio

Nuevo León registró un crecimiento de 20.3% en la exportación de vehículos ligeros durante marzo de 2026, al alcanzar un total de 19,939 unidades adicionales, en comparación con el mismo mes del año anterior. 

Estos resultados consolidan al estado como un referente nacional en la industria automotriz, destacó la Secretaría de Economía estatal.

Además, en el acumulado de enero a marzo de 2026, el estado exportó 58,679 vehículos ligeros, lo que representa un aumento de 13.0% respecto al mismo periodo de 2025. 

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de autos de la entidad, concentrando el 66.3% del total, seguido de Canadá, con el 8.3%; Colombia, con 4.9%; Alemania, 2.6%, y Australia, 2.6 por ciento. 

A nivel nacional, las exportaciones de vehículos ligeros crecieron 4.2% en marzo y 2.5% en el acumulado del primer trimestre, cifras por debajo del desempeño registrado por Nuevo León en ese mismo lapso.

“Estos resultados confirman la fortaleza de la industria automotriz en Nuevo León y su papel estratégico en las cadenas globales de valor”, señaló la secretaria de Economía, Betsabé Rocha. 

El Estado sigue generando condiciones para que las empresas crezcan, exporten más y sean cada vez más competitivas, agregó. 

Con ello, recalcó, Nuevo León reafirma su posición como uno de los principales motores de exportación en México, impulsando el crecimiento económico sostenido y fortaleciendo su liderazgo en la industria automotriz.


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