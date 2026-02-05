Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_COLLAGE_bf3af03be3
Internacional

Ecuador y Colombia avanzan en negociación a reducir aranceles

La tensión entre los países vecinos se desató tras una imposición unilateral del gobierno ecuatoriano de aranceles del 30%

  • 05
  • Febrero
    2026

Negociación diplomática para resolver la crisis arancelaria

Ecuador y Colombia llevan adelante una negociación en busca de solucionar la crisis comercial por la imposición de aranceles mutuos del 30%, aseguró el jueves la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, quien reiteró la disposición de revisar la medida.

“Hicimos una propuesta, ellos nos han hecho una contrapropuesta y debemos reunirnos en este fin de semana o a más tardar la próxima semana los diferentes ministerios para llegar a un acuerdo sobre esas controversias”, anunció la canciller Villavicencio desde Washington en declaraciones a Blu Radio de Colombia.

Intercambio comercial y seguridad en la agenda

La negociación en marcha contemplaría acuerdos en temas de intercambio comercial, así como de seguridad.

“Nosotros estamos comprometidos a erradicar en nuestra frontera 5.000 hectáreas de área de coca y reforzar la presencia del Ejército para combatir el crimen”, afirmó la canciller colombiana y ratificó la disposición de su gobierno de levantar las últimas medidas arancelarias si Ecuador hace lo mismo.

Origen de la tensión entre ambos países

La tensión entre los países vecinos se desató tras una imposición unilateral del gobierno ecuatoriano de aranceles del 30% a las importaciones colombianas en reclamo por una supuesta falta de cooperación de su vecino en el control de la seguridad fronteriza. También alegó una balanza deficitaria en el comercio bilateral de unos 850 millones de dólares.

En respuesta, el gobierno colombiano impuso una medida equivalente para 20 productos, suspendió la venta de energía a Ecuador y el paso del arroz ecuatoriano por la frontera. Colombia, además, dejó de utilizar un oleoducto ecuatoriano para el transporte de crudo luego que se le elevara el costo del servicio en un 900%.

Petro solicita mediación internacional

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el martes desde Washington que propuso a su homólogo Donald Trump, con quien mantuvo una reunión, que intente mediar en la disputa comercial con Ecuador.

“Le pedí a Trump que me ayudara en ese aspecto él me dijo que iba a llamarlo (a Daniel Noboa)”, indicó Petro en entrevista con la colombiana Caracol Radio.

Reuniones diplomáticas y protestas productivas

La canciller Villavicencio y su par ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, mantuvieron un único encuentro en Panamá sin que este evite la entrada en vigor de las medidas arancelarias desde el 1 de febrero.

Sectores productivos de ambas naciones protestaron en el puente fronterizo de Rumichaca pidiendo la reversión de impuestos que aseguran afectan su economía y las fuentes de empleo en esa zona de vasto intercambio comercial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

china_sudafrica_acuerdo_comercial_f2e789ef42
China y Sudáfrica alistan nuevo acuerdo comercial
0_E9_A1047_6cdf2dbbb6
Gana la UANL primer lugar en concurso de arbitraje comercial
EH_DOS_FOTOS_7a6355845d
Anuncian Argentina y EUA acuerdo comercial de amplio alcance
publicidad

Últimas Noticias

ataque_armado_centro_de_monterrey_e0a7f5cd4b
FGJNL analiza grabaciones y busca responsables de ataque armado
alvaro_fidalgo_seleccion_mexicana_b4d384898c
Reportan que FIFA autorizó a Fidalgo para jugar con México
cuando_donve_a_que_hora_inauguracion_juegos_olimpicos_invierno_milano_cortina_2026_b89268b48d
¿Cuándo y dónde ver la inauguración de los Juegos Invierno 2026?
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×