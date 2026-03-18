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Internacional

Irán ataca refinería en Qatar y a depósito de combustible en Riad

Dicha agresión se produce después de que Israel atacó las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo

  • 18
  • Marzo
    2026

Irán lanzó ataques este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que han provocado un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural, así como en un depósito de combustible para aviones en Riad.

El Gobierno de Qatar informó de que la defensa civil atiende un incendio que provocó "graves daños" en QatarEnergy. Esta última confirmó el ataque al asegurar que los equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener las llamas".

Dicha agresión se produce después de que Israel atacó las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian advirtió tras los ataques a la infraestructura energética de su país de consecuencias incontrolables" que complicarán aún más la situación y podrían afectar a todo el mundo.

"Condeno enérgicamente el ataque a la infraestructura energética de Irán. Tales actos agresivos no reportarán nada para el enemigo sionista-estadounidense y sus partidarios. Esto complicará la situación y podría tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría engullir al mundo entero."

En tanto, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó de que un dron en la gobernación de Al-Kharj fue interceptado y también otro que intentabla alcanzar una planta de gas en la región este del país.

Mientras que el gobernador de Asaluyeh dijo que los bombardeos provocaron incendios en varias partes de la instalación, pero que los bomberos y las fuerzas de rescate consiguieron contener el fuego "lo más rápidamente posible" y "la situación en la zona está ahora completamente bajo control", sin que el ataque haya dejado víctimas.

EUA e Israel atacan yacimiento de gas más grande del mundo

Estados Unidos e Israel atacaron varias secciones del yacimiento de gas South Pars-North Dome, considerada la más grande del mundo con sede en Irán.

De acuerdo con medios locales, los tramos fueron cerrados para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego de las acciones efectuadas por el Ejército de Israel.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA e Israel atacan yacimiento de gas más grande del mundo

 

 


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