Del hartazgo al cambio: La Libertad Avanza conquistó Argentina

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, obtuvo este domingo una contundente victoria en las elecciones legislativas argentinas, consolidando su poder político a menos de dos años de haber llegado al gobierno. Con más del 40 % de los votos, según datos oficiales, el movimiento libertario se impuso con amplitud frente a una oposición fragmentada, marcada por el desgaste del peronismo y la falta de un proyecto alternativo convincente.

Analistas locales e internacionales coinciden en que el triunfo de LLA responde a una combinación de factores: el cansancio ciudadano con la política tradicional, la desarticulación de sus rivales y el éxito de una narrativa de cambio radical frente a un panorama económico adverso.

“El miedo al retorno del kirchnerismo fue decisivo en esta votación”, explicó el politólogo argentino Patricio Giusto al diario Le Monde. El experto subraya que el resultado refleja más un voto de rechazo al pasado reciente que un respaldo total al proyecto libertario.

Un voto contra 'lo de siempre'

El hartazgo con la política tradicional fue un elemento central. Tras dos décadas de protagonismo del peronismo y una gestión económica marcada por inflación, devaluación y déficit, amplios sectores del electorado buscaron una salida distinta.

“El deseo de romper con el status quo y evitar el regreso de un modelo que muchos asocian con el estancamiento económico resultó clave”, escribió Le Monde en su análisis sobre los comicios.

El diario español El País señaló que Milei “amplió significativamente la representación de su partido” gracias a una campaña centrada en la defensa de las reformas liberales y en un discurso antipolítico que sintonizó con el descontento social.

Unidad libertaria y fragmentación opositora

Mientras el oficialismo libertario logró presentarse en las 24 jurisdicciones del país bajo una marca única —algo inédito en la historia reciente—, sus rivales no lograron articular un frente común.

“El peronismo llegó a esta elección disperso, sin mensaje unificado y sin candidato de referencia”, apuntó el Buenos Aires Times. Esa fragmentación permitió que el discurso libertario capitalizara tanto el voto de centro-derecha como el de sectores desencantados con la izquierda.

Karina Milei, hermana y operadora política del presidente, fue clave en la consolidación territorial de LLA, al transformar lo que comenzó como un movimiento urbano en una fuerza de alcance nacional.

Contexto económico y baja participación

El contexto económico también jugó un papel ambivalente. Las políticas de ajuste, recorte del gasto y liberalización impulsadas por el gobierno generaron tensiones, pero buena parte del electorado interpretó estas medidas como pasos necesarios para “reordenar” la economía.

Según el Financial Times, “la victoria fortalece la posición de Milei para avanzar con su campaña de reducción del Estado y desregulación del mercado”, aunque advierte que la gobernabilidad dependerá de acuerdos parlamentarios, ya que el oficialismo no alcanzó mayoría absoluta.

La participación fue del 67,85 %, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983, lo que revela un grado de desencanto ciudadano que, paradójicamente, benefició a la fuerza con una base más movilizada.

Reacciones y perspectivas

Desde el exterior, el Atlantic Council interpretó la victoria como “una señal de respaldo a las reformas liberales” y una posible antesala de la reelección de Milei en 2027, aunque advierte que “Argentina aún tiene un largo camino para eliminar los vestigios del peronismo en su economía”.

A nivel local, el politólogo Juan Negri fue más cauto:

“Milei no tiene personalidad de hacedor de coaliciones. La incógnita ahora es cómo va a aprobar sus leyes”, dijo a Le Monde, planteando el desafío de la gobernabilidad.

En síntesis, la victoria del Partido de la Libertad refleja un momento de realineamiento político en Argentina: una sociedad agotada por la crisis, una oposición debilitada y un presidente que, pese a sus controversias, ha sabido encarnar el anhelo de cambio.

No obstante, como advierten los analistas, el desafío recién comienza: convertir el respaldo electoral en resultados concretos y sostener un proyecto de gobierno en un país donde el cambio suele llegar más rápido a las urnas que a la realidad cotidiana.

El peso argentino se dispara tras la victoria de Milei

El peso argentino abrió este lunes con una fuerte apreciación frente al dólar luego del contundente triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término en Argentina, según las pizarras del estatal Banco Nación.

En apenas media hora de operaciones, la ola vendedora hacía subir la moneda argentina 9.5% respecto a la previa de los comicios legislativos.

La cotización enfría semanas de una corrida cambiaria apenas contenida con el anuncio de un millonario auxilio financiero del gobierno de Estados Unidos, que el presidente Donald Trump había condicionado a un triunfo electoral de su aliado.

En el BancNación,ón la moneda argentina cotizaba este lunes en $1,370 pesos por dólar estadounidense, frente a los $1,515 del cierre del viernes.

El gobierno de Milei obtuvo el domingo un fuerte respaldo de los argentinos que lo apoyaron con el 40.7% de los votos, frente a un peronismo disperso en varias listas que cosechó 31.7%.

Aunque la victoria no le permitió sumar los escaños necesarios para tener mayoría en el Congreso, le proporcionará el número suficiente para promover reformas en los dos años de mandato que le restan, principalmente en áreas como laboral, tributaria y previsional.

