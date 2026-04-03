Trump impulsa con US$1.5 billones presupuesto para 2027

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este viernes aumentar el gasto de defensa a 1.5 billones de dólares en su presupuesto de 2027.

Esta propuesta refleja la prioridad que son las inversiones militares para la administración de Trump, mismas que pasan por encima de los programas internos.

El considerable aumento para el Pentágono fue anticipado por el mandatario republicano, incluso antes de la guerra liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“El presidente Trump está comprometido con reconstruir nuestras fuerzas armadas para garantizar la paz mediante la fuerza”, se indica en el presupuesto.

Este presupuesto busca ofrecer una hoja de ruta del presidente al Congreso mientras los legisladores elaboran sus propios presupuestos y proyectos de ley anuales de asignaciones para mantener la financiación del gobierno.

El director de Presupuesto, Russ Vought, afirmó que esto se publicó después de entablar un diálogo con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, por medio de una llamada privada.

Previamente, el mandatario republicano afirmó que su gobierno se prepara para un choque en el Congreso.

Aplicación de leyes migratorias, controladores aéreos y parques nacionales

Entre las prioridades presupuestarias que la Casa Blanca estipuló en el voluminoso documento se encuentra:

Apoyar las operaciones de aplicación de leyes migratorias y deportación del gobierno de Trump.

Aumento del 13% en la financiación del Departamento de Justicia destinada para delincuentes violentos.

Fondo de 10,000 millones de dólares dentro del Servicio de Parques Nacionales para proyectos de embellecimiento en Washington, DC

Aumento de 481 millones de dólares en la financiación para mejorar la seguridad de la aviación.

El presupuesto del presidente llega en el momento en que la Cámara de Representantes y el Senado siguen enredados por el gasto del año en curso y estancados por la financiación del DHS.

Aunque los demócratas exigen cambios al régimen de aplicación de leyes migratorias de Trump, los republicanos no están dispuestos a aceptarlo.

Trump anunció el jueves que firmaría una orden ejecutiva para pagar a todos los trabajadores del DHS que se han quedado sin cheques de pago durante el cierre parcial del gobierno, el cual alcanzó 43 días.

El primer presupuesto del presidente desde su regreso a la Casa Blanca; Trump buscó cumplir su promesa de reducir excesivamente el tamaño y el alcance del gobierno federal.

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