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Escena

Desestiman denuncia de Blake Lively contra Justin Baldoni

Un juez desestimó la denuncia de acoso sexual de Blake Lively contra Justin Baldoni, pero permitió que el caso siga por represalias. El juicio continúa

  • 03
  • Abril
    2026

Un juez federal en Manhattan desestimó la denuncia por acoso sexual presentada por Blake Lively contra Justin Baldoni, aunque permitió que parte del caso continúe, incluyendo acusaciones por represalias que ahora serán evaluadas por un jurado.

La resolución fue emitida por el juez Lewis J. Liman, quien determinó que Lively no puede presentar reclamos bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, al considerarla contratista independiente y no empleada.

Dicho punto fue determinante para descartar la base legal de la denuncia por acoso sexual.

Conducta en el set bajo análisis

En su fallo, el juez analizó los señalamientos de la actriz sobre comportamientos durante el rodaje de "It Ends With Us", donde Baldoni también fungió como director.

Lively denunció situaciones como gestos íntimos, contacto físico no solicitado y comentarios inapropiados, sin embargo el tribunal consideró que estos actos ocurrieron en el contexto de escenas y no se alejaban de lo esperado dentro de una actuación.

“Los artistas deben tener margen para interpretar dentro de un guion”, señaló el juez al justificar su decisión.

Acusaciones que sí siguen en pie

Pese al revés, el caso no está cerrado. El tribunal dejó vigentes tres reclamaciones, entre ellas las de represalias, que podrían ser analizadas por un jurado.

Según el fallo, existen elementos que apuntan a que la productora de Baldoni, Wayfarer Studios, habría impulsado una campaña para dañar la imagen de la actriz ante el temor de una denuncia.

También se mantiene una reclamación por presunto incumplimiento de acuerdos contractuales vinculados a la producción.

Episodios controvertidos

El juez también tomó en cuenta otros señalamientos, como un comentario de Baldoni calificado como inapropiado durante una escena, y la insistencia en filmar una secuencia de parto sin cerrar el set al personal no esencial.

Estos elementos podrían formar parte del análisis en el juicio, aunque no fueron suficientes para sostener la acusación principal de acoso.

La defensa de Lively aseguró que el caso se centra en las consecuencias que enfrentó la actriz tras denunciar condiciones en el set, calificando las acciones en su contra como “devastadoras”.

Por su parte, el equipo legal de Baldoni sostuvo que el fallo confirma su postura desde el inicio y defendió la conducta del actor y director.

El proceso judicial continúa con una fecha marcada: el 18 de mayo. Ahí, un jurado escuchará las acusaciones que sobrevivieron al fallo.


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