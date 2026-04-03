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Nuevo León

Celebran Viacrucis en parroquia Santa María Goretti

Esta representación tendrá un recorrido total de más de cinco kilómetros, con más de una docena de estaciones instaladas para culminar con la crucifixión

  • 03
  • Abril
    2026

Como desde hace 62 años, arrancó en Viernes Santo el emblemático Viacrucis Viviente de la Parroquia Santa María Goretti, en Monterrey.

La representación del juicio, pasión y crucifixión de Jesús de Nazareth inició en la calle Miguel Nieto, atrás de esta Iglesia.

Le llaman “viviente” porque los azotes que recibe el nazareno son reales y sus caídas también.

Está previsto que la procesión se extienda por alrededor de cinco kilómetros y que dure aproximadamente cuatro horas.

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El Viacrucis recorrerá avenidas como Luis Mora, Ruiz Cortines y Miguel Nieto, y diversas calles dentro de las colonias Garza Nieto, Bella Vista e Industrial.

Este año, el papel de Jesús lo interpreta Hugo Alejandro Servín Alvizo, un joven de 21 años de edad, quien desde que era niño participa en las actividades de este templo.

A él le llevó un año prepararse física, mental y espiritualmente para representar al hijo de Dios.

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Esta emblemática escenificación, una de las las más icónicas de la metrópoli, comenzó cuando Anás y Caifás, los sacerdotes de Judea, llevan a Jesús ante el gobernador y procurador Poncio Pilatos, exigiéndole crucificarlo por autonombrarse "el hijo de Dios”.

Un indeciso Pilatos le pide al pueblo resolver a quién libera, si a Jesús o a un delincuente llamado Barrabás, a lo que la multitud le pide crucificar al nazareno, y entonces él como gobernante se “lava la manos” a sabiendas de lo irremediable: matarán al hijo de Dios.

Golpeado y ensangrentado, Jesús tiene un emotivo encuentro con su madre, María.

Los soldados, al mando del centurión, colocan en la cabeza de Jesús una corona de espinas, le dan a cargar una cruz que pesa cerca de 100 kilos y lo azotan a cada momento.

 

Así, entre golpes e insultos, y cargando el pesado madero, Jesús comienza el duro camino al Calvario, pasando por 14 estaciones.

Su crucifixión será en los patios de la antigua estación  del Ferrocarril.

Ahí, al filo del mediodía, cumplirá con su destino y morirá colgado en la cruz, junto a Dimas y Gestas, dos delincuentes.

Esta representación es posible gracias al esfuerzo de al menos  de 150 colaboradores que participan en los grupos pastorales y de apoyo en este templo, que dirige el párroco Marcos Montealvo.

El ejército de colaboradores se involucraron en diversas tareas, como la escenografía, el vestuario, la utilería, el área técnica y el sonido.

 

 


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