Israel bombardea a Beirut y Teherán de manera simultánea
Autoridades de Irán continúan sin compartir un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos
El Ejército de Israel anunció este viernes bombardeos simultáneos contra Beirut y Teherán, en el trigésimo quinto día del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán.
La Fuerza Aérea inició una "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura del régimen iraní en Teherán, detalló hoy un comunicado castrense, sin mencionar qué tipo de infraestructura estaba siendo bombardeada.
El Ejército israelí dijo haber completado "más de 70 ataques" contra el oeste y centro de Irán en las últimas 24 horas, enumerando como objetivos de esos ataques plataformas de lanzamiento de misiles balísticos y drones.
ONG contabiliza más de 3,400 muertos en Irán
De acuerdo con una Organización No Gubernamental (ONG), reportó más de 3,400 muertos, incluidos más de 1,500 civiles.
En las últimas 24 horas, los ataques israelíes en el Líbano han causado 23 muertos y al menos 98 heridos, según informó el Ministerio de Salud.
Estos bombardeos incluyeron un ataque con dron contra un grupo de fieles que estaban abandonando una mezquita en la localidad de Sohmor, en el suroeste del país.
