Afirma EUA haber destruido submarinos y puertos militares de Irán

El gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves haber asestado un golpe decisivo a la capacidad militar de Irán, al afirmar que su flota de submarinos fue completamente destruida y que sus principales puertos militares quedaron inutilizados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, detalló en conferencia de prensa que las operaciones militares, en coordinación con Israel, han debilitado severamente el poder naval iraní en menos de tres semanas de enfrentamientos.

Te puede interesar: Pentágono solicita US$200,000 millones extra para guerra con Irán

Golpe a la flota naval iraní

Hegseth afirmó que tanto la flota submarina como la de superficie de Irán han dejado de representar una amenaza significativa.

“Sus submarinos, de los cuales llegaron a tener once, han desaparecido. Sus puertos militares han quedado inutilizados”, sostuvo.

Además, aseguró que más de 120 embarcaciones de guerra han sido dañadas o hundidas durante la ofensiva.

Caída en capacidad de ataque

El jefe del Pentágono también señaló que la infraestructura militar iraní ha sufrido pérdidas considerables en otros frentes clave.

Indicó que la producción de misiles balísticos se redujo en aproximadamente un 90%, mientras que la disponibilidad de drones de ataque, incluidos los llamados “kamikaze", cayó en la misma proporción.

“Los iraníes seguirán atacando, pero lo harían con mucha mayor intensidad si pudieran. El hecho es que no pueden”, afirmó.

La ofensiva, denominada “Furia Épica” por Estados Unidos, ha sido presentada como una estrategia centrada en objetivos militares específicos.

Según Hegseth, el propósito no es intervenir políticamente en Irán, sino eliminar amenazas directas.

“Estos ataques no buscan construir naciones ni promover la democracia, sino aplastar amenazas contra Estados Unidos y sus intereses”, declaró.

Sin fecha para el fin del conflicto

Aunque inicialmente se estimó que la guerra duraría entre cinco y ocho semanas, el funcionario evitó dar un plazo claro sobre su conclusión.

Señaló que la decisión final dependerá del presidente Donald Trump.

“En última instancia, es el presidente quien decidirá cuándo se ha logrado lo necesario para garantizar nuestra seguridad”, puntualizó.

Comentarios