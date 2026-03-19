Coahuila

Plantean protección temporal para militares retirados

La propuesta incluye la adición de un nuevo capítulo a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

  • 19
  • Marzo
    2026

El senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Partido Revolucionario Institucional, alertó sobre la creciente crisis de violencia en México que ha llevado a las Fuerzas Armadas a la primera línea de defensa del Estado. 

Más de 800 militares han perdido la vida en enfrentamientos con organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, lo que ha motivado su propuesta para reformar la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Buscan proteger a militares en retiro

La iniciativa busca ofrecer protección a los militares en retiro que han participado en operativos de alto riesgo, destacando que el peligro persiste incluso después de concluir su servicio activo. 

Riquelme enfatizó que existen casos de ataques contra exmilitares, lo que evidencia la identificación de objetivos por parte del crimen organizado.

Proponen mecanismo de protección temporal

La propuesta incluye la adición de un nuevo capítulo a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que establecería un mecanismo para otorgar protección temporal a militares en retiro, basado en una evaluación técnica de riesgo y la opinión de las secretarías competentes. 

Esta protección no sería automática ni permanente, sino excepcional, sujeta a criterios claros.

Plantean garantizar seguridad como obligación del Estado

El senador subrayó que garantizar la seguridad de quienes han arriesgado su vida por el país es una obligación del Estado, no un privilegio. La intimidación contra mandos militares, advirtió, afecta la estabilidad institucional y pone en riesgo la seguridad interior del país.


