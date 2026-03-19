Irán utiliza nuevo tipo de misiles guiados en bombardeos

Irán utilizó este jueves un nuevo tipo de misiles guiados en una nueva ola de ataques desplegada desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

🚨🇮🇷🇮🇱🇺🇸 BREAKING: Iran announces the 64th wave of missile strikes, claiming to target key sites across Israel and U.S. positions in the region, including Ben Gurion Airport, operational centers, refueling assets, the Haifa front and refinery, and the United States Fifth Fleet… pic.twitter.com/VIBlXv42oG — Iran News (@FlashWireNews) March 19, 2026

De acuerdo con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), se llevaron estas explosiones en contra las refinerías de Haifa y Ashdod.

Medios locales informaron que dichos ataques también abarcaron la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos desplegada en Medio Oriente.

A través de un comunicado, se precisó que la operación se ejecutó de forma "completamente exitosa" con varios tipos de misiles balísticos, algunos con ojivas de racimo, además de sistemas de propelente líquido y sólido.

Los misiles de combustible sólido usan un propelente que se enciende al instante y genera empuje inmediato, sin la complejidad de cargar combustible líquido, lo que los hace rápidos de lanzar, fáciles de almacenar durante años y difíciles de detectar.

Por otra parte, el Ejército de Irán advirtió que la respuesta a los ataques contra sus infraestructuras energéticas "ya está en marcha y aún no ha terminado".

Trump amenaza con 'volar por los aires' yacimiento de gas natural

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con "volar por los aires" al yacimiento de gas natural más grande del mundo, si Teherán reanuda los ataques contra la infraestructura energética.

A través de la Casa Blanca, el mandatario republicano enfatizó en un fragmento de su mensaje que consideró imprudente que Irán considere atacar un país "totalmente inocente". Aseguró que aunque no desea desatar la violencia en la región, pero en caso de ser necesario, no dudará en efectuarlo.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump amenaza con 'volar por los aires' yacimiento de gas natural

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