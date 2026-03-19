Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
iran_ataca_quinta_flota_estados_unidos_5fecd88b87
Internacional

Irán utiliza nuevo tipo de misiles guiados en bombardeos

Entre los blancos de este ataque se encuentra la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, así como diversas refinerías

  • 19
  • Marzo
    2026

Irán utilizó este jueves un nuevo tipo de misiles guiados en una nueva ola de ataques desplegada desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), se llevaron estas explosiones en contra las refinerías de Haifa y Ashdod.

Medios locales informaron que dichos ataques también abarcaron la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos desplegada en Medio Oriente.

A través de un comunicado, se precisó que la operación se ejecutó de forma "completamente exitosa" con varios tipos de misiles balísticos, algunos con ojivas de racimo, además de sistemas de propelente líquido y sólido.

Los misiles de combustible sólido usan un propelente que se enciende al instante y genera empuje inmediato, sin la complejidad de cargar combustible líquido, lo que los hace rápidos de lanzar, fáciles de almacenar durante años y difíciles de detectar.

Por otra parte, el Ejército de Irán advirtió que la respuesta a los ataques contra sus infraestructuras energéticas "ya está en marcha y aún no ha terminado".

Trump amenaza con 'volar por los aires' yacimiento de gas natural

El presidente de los Estados UnidosDonald Trump, amenazó este jueves con "volar por los aires" al yacimiento de gas natural más grande del mundo, si Teherán reanuda los ataques contra la infraestructura energética.

A través de la Casa Blanca, el mandatario republicano enfatizó en un fragmento de su mensaje que consideró imprudente que Irán considere atacar un país "totalmente inocente". Aseguró que aunque no desea desatar la violencia en la región, pero en caso de ser necesario, no dudará en efectuarlo.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump amenaza con 'volar por los aires' yacimiento de gas natural

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bts_arirang_003bfb159f
Lanza BTS ‘Arirang’ y marca nueva etapa musical
inter_trump_iran_refineria_fdb2a9fa91
Trump pide a Israel no atacar las centrales energéticas iraníes
AP_26078694306922_59b0814674
La FIFA multa a Israel por discriminación en el fútbol
publicidad

Últimas Noticias

bts_arirang_003bfb159f
Lanza BTS ‘Arirang’ y marca nueva etapa musical
nasa_artemis_ii_96d1d737af
Avanza NASA con Artemis II tras reparar cohete lunar
cuba_sheinbaum_02d8d89dc5
Anuncia Sheinbaum otro envío de ayuda humanitaria a Cuba
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×