Europa y Japón exigen a Irán frenar ataques en estrecho de Ormuz

La tensión en el estrecho de Ormuz escaló este jueves luego de que seis potencias mundiales condenaran de forma conjunta las acciones de Irán en esta ruta clave para el comercio energético global.

En una declaración fechada el 19 de marzo de 2026, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido denunciaron “en los términos más enérgicos” los recientes ataques contra buques mercantes e infraestructuras civiles en la región.

Señalan cierre de una ruta estratégica

Los gobiernos firmantes acusaron a Teherán de provocar un “cierre de facto” del estrecho, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

En el documento, advirtieron sobre agresiones dirigidas a instalaciones energéticas y a embarcaciones comerciales.

“Condenamos los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas”, señalaron.

Exigen frenar ataques y amenazas

Las seis naciones pidieron a Irán detener de inmediato sus acciones militares en la zona, incluyendo el uso de drones, misiles y la colocación de minas.

“Instamos a Irán a que cese de inmediato sus amenazas y cualquier intento de bloquear el estrecho al tráfico comercial”, indicaron.

Asimismo, exigieron el cumplimiento de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU y recordaron que la libertad de navegación es un principio básico del derecho internacional.

Impacto global y advertencia económica

Los países alertaron que la situación no solo afecta a la región, sino que tendrá repercusiones a nivel mundial, especialmente en economías vulnerables.

“La seguridad marítima y la libertad de navegación benefician a todos los países”, subraya el comunicado.

En el plano energético, respaldaron la decisión de la Agencia Internacional de la Energía de liberar reservas estratégicas de petróleo para contener la volatilidad en los mercados.

También adelantaron que trabajan con países productores para incrementar la oferta y estabilizar los precios.

En un mensaje clave, los gobiernos firmantes expresaron su disposición a participar en acciones que garanticen el tránsito seguro por el estrecho.

Indicaron que ya existen planes en marcha junto con otras naciones para reforzar la seguridad en la zona.

Finalmente, los países reafirmaron su compromiso de apoyar a las naciones más afectadas por la crisis a través de organismos internacionales.

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