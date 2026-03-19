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Tamaulipas

Seguridad entrega equipo táctico a la Guardia Estatal

Chalecos, placas y equipo complementario, fueron entregados con el objetivo de fortalecer de manera sostenida las capacidades del personal operativo

  • 19
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Seguridad Pública (SSPT) refuerza las acciones de capacitación y equipamiento, como parte del compromiso de contar con una institución como la Guardia Estatal al servicio de la ciudadanía.

¿A qué regiones se destinó el equipo?

Para lograr este objetivo, se realizó la entrega de equipo táctico a las delegaciones regionales de Frontera Grande, Reynosa y Matamoros.

Entrega se realizó en Reynosa

Esta segunda entrega se llevó a cabo en el Complejo Estatal de Reynosa, desde donde se distribuirá el equipo a las delegaciones antes mencionadas.

¿Qué equipo recibieron los elementos?

El equipamiento consistió en chalecos, placas, cascos balísticos y equipo complementario, con el objetivo de fortalecer de manera sostenida las capacidades del personal operativo.

Buscan mejorar respuesta y condiciones de servicio

Con estas acciones, se busca mejorar las condiciones de servicio y la capacidad de respuesta de los elementos de la Guardia Estatal en beneficio de la ciudadanía.


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