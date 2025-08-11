Descubren huellas de dinosaurio tras inundaciones en Texas

Un voluntario que ayudaba a limpiar los escombros dejados por las inundaciones del mes pasado en Texas, que se saldaron con al menos 135 muertos, halló 15 huellas de dinosaurio de hasta 115 millones de años de antigüedad, según informaron las autoridades locales.

"Las huellas, que son inequívocamente de dinosaurios, fueron dejadas por dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de aproximadamente 35 pies de largo (unos 10.6 metros)", dijo el paleontólogo de la Universidad de Texas en Austin, Matthew Brown, al medio CNN.

Según el experto, la edad estimada de las huellas oscila entre 110 y 115 millones de años y tienen una longitud de entre 45 y 50 centímetros.

El hallazgo se produjo el lunes de la semana pasada en el condado de Travis, cuando un voluntario limpiaba los escombros de las inundaciones que azotaron el estado a principios de julio.

La subida del agua, que arrasó viviendas y arrancó árboles, removió también la tierra suficiente para dejar a la vista las pisadas de dinosaurio.

El descubrimiento de huellas de dinosaurio en el centro de Texas es relativamente frecuente debido a las formaciones geológicas, compuestas principalmente por calizas, lutitas y areniscas, que favorecen la preservación.

Ahora, el objetivo de los conservacionistas es evitar que las huellas sean borradas por la maquinaria pesada o los voluntarios que trabajan en la limpieza de los escombros, por lo que instaron a las autoridades locales a señalizar la zona, indicó Brown.

Las nuevas pisadas fueron halladas a alrededor de 300 kilómetros del Parque Estatal Dinosaur Valley, donde se ubican numerosas huellas de terópodos y saurópodos de 113 millones de años de antigüedad.

