Internacional

Trump confirma ataque de EUA contra un muelle en Venezuela

Donald Trump admitió que EUA destruyó una instalación portuaria en Venezuela vinculada al narcotráfico y elevó la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro

  • 29
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que fuerzas estadounidenses atacaron un muelle en Venezuela, donde fue destruida una instalación presuntamente utilizada para el envío de drogas, en lo que representa el primer ataque terrestre reconocido en suelo venezolano como parte de la campaña antidrogas de Washington.

“Hubo una gran explosión”

Durante un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump ofreció por primera vez detalles del operativo.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle, donde cargan los barcos con droga. Así que atacamos los barcos y ahora atacamos la zona. Esa zona ya no existe”, afirmó.

AP25363676573056.jpg

Ante la pregunta de si la operación fue ejecutada por el Ejército estadounidense o por la CIA, el mandatario se negó a precisar: “Sé exactamente quiénes fueron, pero no lo diré”.

Contacto sin avances con Maduro

Trump también confirmó que sostuvo recientemente una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque reconoció que no hubo progresos.

“Hablé con él recientemente, pero no mucho salió de eso”, señaló ante la prensa.

Bombardeos en el Caribe

El mandatario ya había mencionado el ataque el pasado viernes en una entrevista radiofónica, aunque sus declaraciones pasaron desapercibidas.

Los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe iniciaron en septiembre y, según Washington, están dirigidos contra barcos vinculados al tráfico de drogas.

AP25363669107848.jpg

Hasta ahora, Estados Unidos ha realizado cerca de 30 ataques, en los que han muerto 105 personas y dos más han sido rescatadas, de acuerdo con reportes.

Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas ni ha informado sobre procesos legales contra los ocupantes de las embarcaciones.

Legisladores demócratas y organizaciones internacionales han calificado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales e incluso posibles crímenes de guerra.

Las operaciones se enmarcan en la llamada Operación Lanza del Sur, con la que Washington busca reforzar su presencia y presión en la región.

Escalada de tensiones

Trump reiteró su postura dura contra Maduro, a quien recientemente designó como líder de una organización terrorista extranjera, además de imponer un bloqueo total a buques petroleros venezolanos.

“Tenemos una armada masiva… Si quiere jugar rudo, sería la última vez que podría hacerlo”, advirtió el mandatario, elevando la tensión entre ambos países.


Comentarios

